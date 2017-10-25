Сайнс: Первый уик-энд с «Рено» прошёл почти идеально

«Гонка в Мексике — одна из моих любимых. Она нравится многим пилотам. Мы чувствуем теплоту, с которой нас встречают болельщики и это отличается от других этапов. Сама трасса достаточно сложная. Здесь есть скоростные длинные прямые, извилистые повороты. В минувшем сезоне я здесь неплохо выступил в квалификации.

Что касается гонки в США, то это было отлично. На протяжении уик-энда во мне росла уверенность. Я стартовал осторожно, но почувствовав темп я стал бороться с «Форс Индия». У меня получилась хорошая борьба с Оконом и я получил удовольствие от этого. Завоевание шести очков — хороший результат. Нам удался полноценный гоночный уик-энд. Команда сделала блестящую работу, упростив мою задачу. Первый уик-энд с «Рено» прошёл почти идеально и нам нужно продолжить в том же духе, — приводит слова Сайнса пресс-служба «Рено».