Сайнс: Первый уик-энд с «Рено» прошёл почти идеально

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Правда и мифы о работе патологоанатома
Вдова погибшего в Сирии офицера открыла детали спора с Минобороны
Гидрометцентр рассказал, какую зиму ждать россиянам
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Йорк Айлендерс0
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
1-й период
Филадельфия Флайерз1
Анахайм Дакс0
Хоккей. НХЛ
1-й период
Питтсбург Пингвинз0
Эдмонтон Ойлерз0
Хоккей. НХЛ
1-й период
Каролина Харрикейнз0
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Зарубежный
24.10
Интер3
Сампдория2
Хоккей. КХЛ
24.10
Ак БарсБ1
Автомобилист2
Хоккей. КХЛ
24.10
Сочи1
Трактор2
Хоккей. КХЛ
24.10
Нефтехимик3
Металлург Мг1
Футбол. Кубок России
11:30
СКА-Хабаровск
Динамо СПб
Хоккей. КХЛ
24.10
Салават Юлаев4
Лада1
Футбол. Кубок России
12:00
Луч-Энергия
Енисей
Футбол. Кубок России
14:00
Тамбов
Авангард К
Все события
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России
Миланский «Интер» вышел в лидеры чемпионата Италии
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
13Хэллоуин в Черкизове: «Локомотив» — лидер РФПЛ
18«Хотели, бились, но...»: «Спартак» не смог обыграть «Амкар»
01:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Сайнс: Первый уик-энд с «Рено» прошёл почти идеально

Пилот «Рено» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Мексики, а также прокомментировал дебют за команду из Энстоуна на Гран-при США.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

«Гонка в Мексике — одна из моих любимых. Она нравится многим пилотам. Мы чувствуем теплоту, с которой нас встречают болельщики и это отличается от других этапов. Сама трасса достаточно сложная. Здесь есть скоростные длинные прямые, извилистые повороты. В минувшем сезоне я здесь неплохо выступил в квалификации.

Что касается гонки в США, то это было отлично. На протяжении уик-энда во мне росла уверенность. Я стартовал осторожно, но почувствовав темп я стал бороться с «Форс Индия». У меня получилась хорошая борьба с Оконом и я получил удовольствие от этого. Завоевание шести очков — хороший результат. Нам удался полноценный гоночный уик-энд. Команда сделала блестящую работу, упростив мою задачу. Первый уик-энд с «Рено» прошёл почти идеально и нам нужно продолжить в том же духе, — приводит слова Сайнса пресс-служба «Рено».

 «Мои костюмы не из секс-шопа». Косплеерша Мари-Клод Бурбонэ
Научный подход: 5 высокоэффективных упражнений для похудения
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России
Миланский «Интер» вышел в лидеры чемпионата Италии
«Барселона» одержала крупную победу в матче Кубка Испании
«Фонтанка»: Матч «Зенит» — ЦСКА будет перенесен с «Крестовского»
«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги
«Вегас» снова отправил российского нападающего в фарм-клуб
«Химки» вышли на первое место в Евролиге
Новости
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь