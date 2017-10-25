Сайнс: Первый уик-энд с «Рено» прошёл почти идеально
Пилот «Рено» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящего
Пилот «Рено» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящего
«Гонка в Мексике — одна из моих любимых. Она нравится многим пилотам. Мы чувствуем теплоту, с которой нас встречают болельщики и это отличается от других этапов. Сама трасса достаточно сложная. Здесь есть скоростные длинные прямые, извилистые повороты. В минувшем сезоне я здесь неплохо выступил в квалификации.
Что касается гонки в США, то это было отлично. На протяжении