Макс Ферстаппен: Один и тот же стюард наказывает меня уже в третий раз

Известно, что речь идет о сотруднике FIA Гарри Коннелли — только он был судьей в обеих этих гонках. Позже Ферстаппен рассказал, что его конфронтация с Коннелли не ограничивается эпизодами в США и Мексике.

«Это уже третий раз. Он наказал меня здесь и в Мексике год назад. А еще в прошлом году в Японии я тоже чуть было не получил штраф. Я был очень близок к этому, не отзови «Мерседес» свой протест. Но тогда даже они решили, что это слишком.