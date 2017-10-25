Макс Ферстаппен: Один и тот же стюард наказывает меня уже в третий раз
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен объяснил свои слова про «стюарда-идиота» после
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен объяснил свои слова про «стюарда-идиота» после
Известно, что речь идет о сотруднике FIA Гарри Коннелли — только он был судьей в обеих этих гонках. Позже Ферстаппен рассказал, что его конфронтация с Коннелли не ограничивается эпизодами в США и Мексике.
«Это уже третий раз. Он наказал меня здесь и в Мексике год назад. А еще в прошлом году в Японии я тоже чуть было не получил штраф. Я был очень близок к этому, не отзови «Мерседес» свой протест. Но тогда даже они решили, что это слишком.
Конечно, я общался с ним по разным поводам, но это ничего не меняет. На эти решения нельзя подать протест, таковы правила. В таких случаях ничего нельзя сделать, — цитирует Ферстаппена Motorsport.com.
Напомним, что Ферстаппен