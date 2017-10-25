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01:19 (мск), источник: Советский спорт

Макс Ферстаппен: Один и тот же стюард наказывает меня уже в третий раз

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен объяснил свои слова про «стюарда-идиота» после Гран-при США.

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11
фотографий

Известно, что речь идет о сотруднике FIA Гарри Коннелли — только он был судьей в обеих этих гонках. Позже Ферстаппен рассказал, что его конфронтация с Коннелли не ограничивается эпизодами в США и Мексике.

«Это уже третий раз. Он наказал меня здесь и в Мексике год назад. А еще в прошлом году в Японии я тоже чуть было не получил штраф. Я был очень близок к этому, не отзови «Мерседес» свой протест. Но тогда даже они решили, что это слишком.

Конечно, я общался с ним по разным поводам, но это ничего не меняет. На эти решения нельзя подать протест, таковы правила. В таких случаях ничего нельзя сделать, — цитирует Ферстаппена Motorsport.com.

Напомним, что Ферстаппен из-за пятисекундного штрафа с третьего места на Гран-при США переместился на четвертое.

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