Фернандо Алонсо выступит в гонке «24 часа Дейтоны»

Двукратный чемпион «Ф-1» в 2017 году поучаствовал в другой известной гонке — «500 миль Индианаполиса». Алонсо рассматривает участие в «24 часах Дейтоны» как возможность улучшить свои навыки в гонках на выносливость перед потенциальным участием в гонке «24 часа Ле-Мана», так как гонщик мечтает стать обладателем «тройной короны». «Тройная корона» — неофициальное достижение в автоспорте, когда гонщик побеждает в трех самых престижных автогонках: «500 миль Индианаполиса», «24 часа Ле-Мана» и Гран-при Монако.

«Как я уже много раз говорил, “Тройная корона” — это главная цель. Мне понравилось выступать в Индианаполисе, я почувствовал, что могу составить конкуренцию другим пилотам, но было трудно начинать с нуля, без тестов и аналогичного гоночного опыта. И если я хочу подготовиться к “24 часам Ле-Мана”, возможно, есть другие способы, которые позволят сделать это качественнее, чем было перед Indy 500», — сказал Алонсо.