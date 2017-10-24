Фернандо Алонсо выступит в гонке «24 часа Дейтоны»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН
Стали известны подробности расстрела бойцов Росгвардии в Чечне
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Ак Барс0
Автомобилист0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи1
Трактор1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Нефтехимик2
Металлург Мг0
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Сампдория
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев4
Лада1
Хоккей. НХЛ
25.10
Баффало Сэйбрз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
25.10
Нью-Йорк Айлендерс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
25.10
Филадельфия Флайерз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
25.10
Питтсбург Пингвинз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
25.10
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
25.10
Монреаль Канадиенс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
25.10
Оттава Сенаторз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
25.10
Нэшвилл Предаторз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
25.10
Миннесота Уайлд
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
25.10
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
25.10
Вегас Голден Найтс
Чикаго Блэкхокс
Все события
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Месси и Роналду проголосовали друг против друга в опросе ФИФА
Комиссия МОК по спортсменам РФ завершит свою работу к декабрю
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
8В Олимпии зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018
13Хэллоуин в Черкизове: «Локомотив» — лидер РФПЛ
19:30 (мск), источник: Р-Спорт

Фернандо Алонсо выступит в гонке «24 часа Дейтоны»

МОСКВА, 24 окт — Р-Спорт. Испанский пилот команды «Формулы-1» «Макларен» Фернандо Алонсо примет участие в гонке на выносливость «24 часа Дейтоны», которая ежегодно проходит во Флориде, сообщает racer.com.

Источник: РИА "Новости"

Двукратный чемпион «Ф-1» в 2017 году поучаствовал в другой известной гонке — «500 миль Индианаполиса». Алонсо рассматривает участие в «24 часах Дейтоны» как возможность улучшить свои навыки в гонках на выносливость перед потенциальным участием в гонке «24 часа Ле-Мана», так как гонщик мечтает стать обладателем «тройной короны». «Тройная корона» — неофициальное достижение в автоспорте, когда гонщик побеждает в трех самых престижных автогонках: «500 миль Индианаполиса», «24 часа Ле-Мана» и Гран-при Монако.

«Как я уже много раз говорил, “Тройная корона” — это главная цель. Мне понравилось выступать в Индианаполисе, я почувствовал, что могу составить конкуренцию другим пилотам, но было трудно начинать с нуля, без тестов и аналогичного гоночного опыта. И если я хочу подготовиться к “24 часам Ле-Мана”, возможно, есть другие способы, которые позволят сделать это качественнее, чем было перед Indy 500», — сказал Алонсо.

Гонка «24 часа Дейтоны» в 2018 году пройдет 27—28 января.

Грациозная красотка: фото чемпионки мира и Европы Дианы Борисовой
Шунин стал MVP 14-го тура РФПЛ
«Зенит» представил видео о событиях вокруг матча с ЦСКА
Месси и Роналду проголосовали друг против друга в опросе ФИФА
Комиссия МОК по спортсменам РФ завершит свою работу к декабрю
«Не надо массового наказания». Пустят ли хоккеистов России на ОИ
Сборная Бразилии определилась с местом базирования на ЧМ-2018
Ковалев объявил о начале сотрудничества с узбекским тренером
Новости
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь