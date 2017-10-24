СМИ: Схема стартовой решетки в «Формуле-1» может быть изменена

Источник: AP 2017

Согласно действующему регламенту, стартовая решетка в «Формуле-1» подразумевает размещение в каждом ряду двух болидов. Новое руководство «Формулы-1» хочет для повышения зрелищности стартов изменить порядок решетки: в первом ряду будут три машины, во втором — две, в третьем — вновь три и так далее.

Расчет в данном случае сделан на то, что с новой схемой с начала гонки возрастет градус борьбы, будет больше обгонов и, возможно, больше аварий.

В отдельных сериях гонщики стартуют по трое в ряд — так, например, происходит на гонке «500 миль Индианаполиса» и в MotoGP.