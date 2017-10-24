СМИ: Схема стартовой решетки в «Формуле-1» может быть изменена
МОСКВА, 24 окт —
МОСКВА, 24 окт —
Согласно действующему регламенту, стартовая решетка в «Формуле-1» подразумевает размещение в каждом ряду двух болидов. Новое руководство «Формулы-1» хочет для повышения зрелищности стартов изменить порядок решетки: в первом ряду будут три машины, во втором — две, в третьем — вновь три и так далее.
Расчет в данном случае сделан на то, что с новой схемой с начала гонки возрастет градус борьбы, будет больше обгонов и, возможно, больше аварий.
В отдельных сериях гонщики стартуют по трое в ряд — так, например, происходит на гонке «500 миль Индианаполиса» и в MotoGP.
Команды «Формулы-1» в настоящее время не поддерживают идею, поскольку риск аварий, особенно в первых поворотах, чересчур возрастет, кроме того, в календаре чемпионата есть и без того слишком узкие трассы, такие как в Монако и Сингапуре.