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17:06 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Схема стартовой решетки в «Формуле-1» может быть изменена

МОСКВА, 24 окт — Р-Спорт. Схема стартовой решетки в гонках «Формулы-1» может быть изменена, сообщает heute.at со ссылкой на Bild.

Источник: AP 2017

Согласно действующему регламенту, стартовая решетка в «Формуле-1» подразумевает размещение в каждом ряду двух болидов. Новое руководство «Формулы-1» хочет для повышения зрелищности стартов изменить порядок решетки: в первом ряду будут три машины, во втором — две, в третьем — вновь три и так далее.

Расчет в данном случае сделан на то, что с новой схемой с начала гонки возрастет градус борьбы, будет больше обгонов и, возможно, больше аварий.

В отдельных сериях гонщики стартуют по трое в ряд — так, например, происходит на гонке «500 миль Индианаполиса» и в MotoGP.

Команды «Формулы-1» в настоящее время не поддерживают идею, поскольку риск аварий, особенно в первых поворотах, чересчур возрастет, кроме того, в календаре чемпионата есть и без того слишком узкие трассы, такие как в Монако и Сингапуре.

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