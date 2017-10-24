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14:00 (мск), источник: ТАСС

Академия «Феррари» заключила соглашение с 18-летним российским пилотом

МАРАНЕЛЛО /Италия/, 24 октября. /ТАСС/. Победитель этапов Еврокубка «Формулы-Рено 2.0», пилот молодежной программы SMP Racing россиянин Роберт Шварцман стал членом гоночной академии «Феррари» (Ferrari Driver Academy).

Источник: AP 2017

По словам основателя и руководителя программы SMP Racing Бориса Ротенберга, Шварцман — «один из перспективных пилотов». «Важно, что итальянская академия проявила интерес к пилоту нашей программы. Он талантливый гонщик, — сказал Ротенберг, — они увиделив нем потенциал, поэтому было принято совместное решение об обучении Шварцмана в итальянской академии. Российские пилоты востребованы за рубежом, и для нас это небольшая победа», — заметил Ротенберг.

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«Нашему пилоту предстоит серьезная и большая работа, много испытаний. Ему предстоит научиться быть спортсменом. Рядом будут не только участники и друзья по академии, но и будущие соперники. В “Формуле-1” места мало, чтобы туда попасть, необходимо серьезно потрудиться», — заключил Ротенберг.

«Обучение по программе итальянской гоночной академии “Феррари” — это прекрасная возможность выйти на более высокий уровень. Я сделаю все от меня зависящее. Уверен, что результат можно будет уже увидеть в 2018 году. Моя цель одна — победить», — сказал 18-летний Шварцман.

Российский гонщик пройдет обучение по специальной программе подготовки пилотов, будет принимать участие в тренировках и мероприятиях академии. Конечная цель — развитие пилота и подготовка к выступлению в «Формуле-1». Программа рассчитана на несколько лет. Шварцман стал первым россиянином, приглашенным в академию.

Шварцман принимал участие в тестах команды «Формулы-3» «Према», за которую в разных сериях выступает несколько гонщиков, входящих в академию «Феррари». В настоящее время в академию «Феррари» входят Шарль Леклер, Антонио Джовинацци, внук двукратного чемпиона «Формулы-1» Энцо Фиттипальди, Жулиано Алези, Гуань Ю Чжоу, Маркус Армстронг. Гонщики выступают в «Формуле-2», GP3, «Формуле-4».

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