Академия «Феррари» заключила соглашение с 18-летним российским пилотом

Источник: AP 2017

По словам основателя и руководителя программы SMP Racing Бориса Ротенберга, Шварцман — «один из перспективных пилотов». «Важно, что итальянская академия проявила интерес к пилоту нашей программы. Он талантливый гонщик, — сказал Ротенберг, — они увиделив нем потенциал, поэтому было принято совместное решение об обучении Шварцмана в итальянской академии. Российские пилоты востребованы за рубежом, и для нас это небольшая победа», — заметил Ротенберг.

«Нашему пилоту предстоит серьезная и большая работа, много испытаний. Ему предстоит научиться быть спортсменом. Рядом будут не только участники и друзья по академии, но и будущие соперники. В “Формуле-1” места мало, чтобы туда попасть, необходимо серьезно потрудиться», — заключил Ротенберг.

«Обучение по программе итальянской гоночной академии “Феррари” — это прекрасная возможность выйти на более высокий уровень. Я сделаю все от меня зависящее. Уверен, что результат можно будет уже увидеть в 2018 году. Моя цель одна — победить», — сказал 18-летний Шварцман.

Российский гонщик пройдет обучение по специальной программе подготовки пилотов, будет принимать участие в тренировках и мероприятиях академии. Конечная цель — развитие пилота и подготовка к выступлению в «Формуле-1». Программа рассчитана на несколько лет. Шварцман стал первым россиянином, приглашенным в академию.