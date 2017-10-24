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12:36 (мск), источник: Чемпионат.com

В Ф-1 изучают возможность увеличения ГП за счёт отказа от пятничных тренировок

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун рассказал, что руководство серии изучает возможность увеличения количества Гран-при за счёт отказа от пятничных практик.

Источник: AP 2017

«В количестве гонок важным фактором является и их качество. Нет смысла проводить больше гонок, если они не будут качественными. Поэтому расположение трассы, тип трека, возможность провести там отличную гонку -это жизненно важно.

Конечно же, при увеличении количества гонок у команд возникают проблемы с логистикой. Одной из вещей, над которыми мы размышляем, является изменение формата гоночного уик-энда. Нам нужно понять, должны ли мы изменить его, чтобы облегчить увеличение количества гонок.

Ядро гоночного уик-энда (воскресенье) по-прежнему для меня очень важно, так что мы не рассматриваем возможность внесения изменений в основное событие. Но открытым вопросом остаётся то, нужна ли нам пятничная практика.

Если бы у нас не было пятничных тренировок, мы могли бы проводить больше гонок, потому что для команд это было бы лучше с точки зрения логистики. Но пятничные тренировки важны для промоутеров гонки и телеканалов. Как нам найти правильное решение?

Итак, мы изучаем все эти варианты, чтобы найти лучший выход», — цитирует Брауна Autosport.

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