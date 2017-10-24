«Ферстаппен — будущее Формулы-1». СМИ — о штрафе Макса и Гран-при США

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

В Остине Льюис Хэмилтон одержал очередную победу и стал ещё на один шаг ближе к титулу — Себастьян Феттель сохраняет лишь формальные шансы и уже в Мексике судьба чемпионства будет решена в пользу британца. Этим, однако, уже никого не удивить — главным событием выходных стало не сражение Себа и Льюиса, а штраф Макса Ферстаппена — эпизод спровоцировал невероятно бурную реакцию.

Гран-при США Формулы-1 глазами западных СМИ — в обзоре «Чемпионата».

«Не мастерство, а нарушение»

Дополнительные пять секунд к финишному времени Макс Ферстаппен получил за срезку поворота в момент обгона Кими Райкконена — на записи чётко видно, что «Ред Булл» голландца всеми четырьмя колёсами выехал за пределы трассы, причём с внутренней стороны поворота. Однако по ходу уик-энда в этом месте многие нарушали границы полотна, но не получали за это штрафов. «В 19-м повороте гонщики постоянно нарушали границы трассы и только Макса за это штрафуют? Правила есть правила, но где же последовательность?», — спрашивает в «Твиттере» известный журналист NBC Sports Уилл Бакстон.

«Это несправедливо! — написал экс-пилот Формулы-1 Александр Вурц. — Это не было нарушение границ трассы, это был блестящий манёвр и ничего больше!». Среди других гонщиков, поддержавших Ферстаппена, такие имена, как Марио Андретти, Дарио Франкитти, Ари Люйендайк и Аллан Макниш. Джонни Херберт, ещё один бывший пилот «Больших призов», а теперь эксперт на телеканале Sky Sports, однако, отметил, что правила всё же были нарушены. «Ты неправ, Алекс, — написал британец. — Проблема в том, что когда пилоты едут вне трассы, это не мастерство, это нарушение границ трассы». Херберт, тем не менее, всё равно назвал гонщиком дня Макса Ферстаппена и добавил, что гонщики срезали трассу, потому что Чарли Уайтинг утверждал, что это не будет наказываться.

«Комиссары отмечают, что в эпизодах, когда в борьбе с Ферстаппеном и Риккардо нарушал границы трассы Боттас, финн находился с внешней стороны трека, в то время как Макс во время обгона Кими срезал поворот по внутренней части, — разъясняет позицию судей Мишель Фостер на страницах портала Planet F1. — Но уход с трассы — это уход с трассы, независимо от того, нарушена внутренняя или внешняя граница. Это ещё один пример тому, что последовательность комиссаров оставляет желать лучшего».

Решение комиссаров оспорить уже невозможно, однако Макс Ферстаппен может получить дополнительное наказание за то, что назвал одного из судей идиотом. Более того, голландец обвинил комиссара в предвзятости, заявив, что тот «всегда судит против него». Онлайн-издание F1i считает, что Ферстаппен говорил о Гарри Коннелли, известном в прошлом раллисте, члене Всемирного совета ФИА и замглавы Института ФИА.

«Стюардами в Остине были Радован Новак, Мика Сало и Гарри Коннелли — именно последнего Ферстаппен назвал идиотом. Коннелли также был комиссаром на Гран-при Японии, когда судьи изучали борьбу Макса с Хэмилтоном на предпоследнем круге. Коннелли был среди судей прошлогоднего Гран-при Мексики, когда Ферстаппен получил штраф, выехав за пределы трассы, защищаясь от Феттеля, — пишет Майкл Делейни. — В эфире британского Channel 4 Кристиан Хорнер также заявил, что “тот же стюард” оштрафовал Марка Уэббера, когда тот после финиша поехал в боксы на борту “Феррари” Алонсо».

«В подобных скандалах для Ферстаппена нет ничего нового. В ближайшие годы именно он, а не Себастьян Феттель, станет главной угрозой для Льюиса Хэмилтона. Как это было, например, в Малайзии, где голландец обогнал осторожничавшего Хэмилтона и выиграл гонку, — считает журналист The Independent Дэвид Тремейн. — Наряду с Эстебаном Оконом, Стоффелем Вандорном и Карлосом Сайнсом, которые уже блистают в Формуле-1, а также стоящими на пороге “Больших призов” Шарлем Леклером, Ландо Норрисом и Джорджем Расселом, Макс Ферстаппен — это будущее Формулы-1».

«Эндшпиль в поле зрения»

Что до самого Льюиса Хэмилтона, то пока его главным соперником остаётся Себастьян Феттель. В США «Феррари» проиграла и окончательно простилась с шансами на Кубок конструкторов, а в Мексике наверняка поставит точку в чемпионской гонке и Льюис Хэмилтон. Британская пресса с удовольствием хвалит своего гонщика.

«Феттель, вероятно, знал, что проиграет в Остине. Хэмилтон победил там пять раз в шести стартах, Соединённые Штаты — его второй дом, где его образ жизни — быстрые машины и частные самолёты — пользуется большой поддержкой, где он, возможно, единственный гонщик Формулы-1, которого узнаёт публика», — пишет Кевин Исон из The Evening Standard.

«Перед стартом гонки в США Хэмилтон сравнил борьбу за чемпионство с игрой в шахматы и отметил, что впереди ещё много ходов. Но теперь, после очередной победы в Остине, эндшпиль в поле зрения и уже в эти выходные британец получит шанс взять короля “Феррари” на Автодроме имени братьев Родригес», — отмечает постоянный автор The Guardian Жиль Ричардс.

Британский Autosport, однако, напоминает, что в Мексике «Феррари» и «Ред Булл» могут дать бой «Мерседесу» — характеристики трассы лучше подойдут соперникам «Серебряных стрел». «Гран-при Мексики пройдёт на высоте более двух тысяч метров, и турбомоторам придётся гораздо труднее. Кроме того, в связи с разреженным воздухом эффективность аэродинамики снизится, поэтому инженеры будут настраивать антикрылья на максимальный угол атаки. А “Мерседес” в этом году часто испытывал проблемы на требующих высокой прижимной силы трассах — это территория “Феррари” и “Ред Булл”», — считает издание.

«Сделал всё»

«Возможно, некоторым пилотам стоит брать перерывы почаще, — пишет Sky Sports в рейтинге пилотов по итогам этапа. — Даниил Квят, пропустив две гонки, вернулся намного сильнее, чем был в этом сезоне. Уверенное выступление в Гран-при, на кону которого стояла вся его карьера». Из десяти баллов Квят получил 7,5 — британцы по достоинству оценили Квята, который сам назвал минувший уик-энд лучшим в сезоне.

«Будущее Квята остаётся неясным, но сам пилот настаивает, что сделал всё, чтобы доказать свою ценность», — считает портал GP Update. «В США Квят провёл, пожалуй, лучшую гонку в сезоне, — соглашается автор F1i Филлип ван Остен. — Россиянин, тем временем, пока не знает планов “Ред Булл” относительно себя ни на следующий сезон, ни даже на три оставшиеся в этом году этапа. У Хельмута Марко три варианта: Квят, Пьер Гасли и Брендон Хартли. Даниил считает, что это был его лучший уик-энд и надеется, что это выступление склонит глав “Ред Булл” в его пользу».

«В уик-энд, когда прессинг был ошеломительным, Даниил Квят принял вызов и справился с ним, — добавляет Мишель Фостер из Planet F1. — Хотя вместо двух последних гонок Квят бил баклуши (или что они там бьют в России?), в Остине Даниил вернулся очень сильным и в преддверии трудного разговора с Хельмутом Марко не допустил ни одной ошибки. Но Брендон Хартли тоже стучится в дверь, и “Торо Россо” предстоит непростой выбор».

По слухам, десятое место в гонке, увы, недостаточно впечатлило Хельмута Марко. В понедельник «Торо Россо» официально объявила состав на предстоящий Гран-при Мексики: Пьер Гасли и Брендон Хартли. Британская BBC Sport сообщает, что на этом сотрудничество Квята и «Ред Булл» подходит к концу.

«За последние 18 месяцев это уже третий раз, когда команда отбирает у гонщика машину, — напоминает редактор издания Эндрю Бенсон. — “Ред Булл” продолжает изучать варианты для “Торо Россо” на сезон-2018. Предполагается, что один из кокпитов займёт Пьер Гасли, а кандидатом на роль второго пилота теперь становится Брендон Хартли. Он уверенно провёл первый этап, и теперь всё зависит от того, сможет ли он впечатлить и в других гонках».