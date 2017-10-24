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11:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Монтойя: Сайнс заставил Квята выглядеть плохо

Экс-пилот Ф-1 Хуан Пабло Монтойя признался, что его впечатлил дебют Карлоса Сайнса-младшего в «Рено» на Гран-при США.

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Тем не менее, по мнению колумбийца, успех Сайнса в этом сезоне мог предрешить судьбу россиянина Даниила Квята в программе «Ред Булл».

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BBC: «Торо Россо» не видит смысла продолжать сотрудничество с Квятом

Ранее стало известно, что Квят пропустит грядущую гонку Гран-при Мексики. По слухам «Ред Булл» не видит смысла в продолжении сотрудничества с Квятом.

«Меня действительно впечатлило то, что он сделал. Нелегко сесть в новый автомобиль и не допускать ошибок, будучи конкурентоспособным. Ясно, что теперь Сайнс является одним из лучших.

Я думаю, что иногда молодёжная программа “Ред Булл” бывает несправедлива к пилотам. Карлос победил Квята (в “Торо Россо”), и было сказано, что российский гонщик, возможно, недостаточно хорош. Возможно, случилось так, что Сайнс проделал отличную работу не только в “Торо Россо”, но и теперь в “Рено”.

Для Карлоса всё сложилось очень хорошо, потому что в “Ред Булл” есть пилоты, которые иногда выбрасываются. Но Сайнсу удалось продолжить карьеру в отличной команде», — цитирует Монтойю AS.

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