Монтойя: Сайнс заставил Квята выглядеть плохо

Тем не менее, по мнению колумбийца, успех Сайнса в этом сезоне мог предрешить судьбу россиянина Даниила Квята в программе «Ред Булл».
Ранее стало известно, что Квят пропустит грядущую гонку
«Меня действительно впечатлило то, что он сделал. Нелегко сесть в новый автомобиль и не допускать ошибок, будучи конкурентоспособным. Ясно, что теперь Сайнс является одним из лучших.
Я думаю, что иногда молодёжная программа “Ред Булл” бывает несправедлива к пилотам. Карлос победил Квята (в “Торо Россо”), и было сказано, что российский гонщик, возможно, недостаточно хорош. Возможно, случилось так, что Сайнс проделал отличную работу не только в “Торо Россо”, но и теперь в “Рено”.
Для Карлоса всё сложилось очень хорошо, потому что в “Ред Булл” есть пилоты, которые иногда выбрасываются. Но Сайнсу удалось продолжить карьеру в отличной команде», — цитирует Монтойю AS.