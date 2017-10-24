Монтойя: Сайнс заставил Квята выглядеть плохо

Ранее стало известно, что Квят пропустит грядущую гонку Гран-при Мексики. По слухам «Ред Булл» не видит смысла в продолжении сотрудничества с Квятом.



«Меня действительно впечатлило то, что он сделал. Нелегко сесть в новый автомобиль и не допускать ошибок, будучи конкурентоспособным. Ясно, что теперь Сайнс является одним из лучших.



Я думаю, что иногда молодёжная программа “Ред Булл” бывает несправедлива к пилотам. Карлос победил Квята (в “Торо Россо”), и было сказано, что российский гонщик, возможно, недостаточно хорош. Возможно, случилось так, что Сайнс проделал отличную работу не только в “Торо Россо”, но и теперь в “Рено”.



Для Карлоса всё сложилось очень хорошо, потому что в “Ред Булл” есть пилоты, которые иногда выбрасываются. Но Сайнсу удалось продолжить карьеру в отличной команде», — цитирует Монтойю AS.