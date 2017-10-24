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01:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Алонсо в Мексике получит новый мотор и штраф

Руководитель проекта «Хонды» в Формуле-1 Юсуке Хасегава подчеркнул, что Фернандо Алонсо получит обновлённую версию мотора на этапе в Мексике.

Источник: РИА "Новости"

Из-за поломки силовой установки на Гран-при США она подлежит замене, а это в любом случае приведёт к штрафу на стартовой решётке Гран-при Мексики.

«Думаю, мы так и так получим наказание. Так что будет отличным решением привезти в Мексику новый мотор. Жаль, что мы столкнулись с проблемами с мотором, поскольку в последних гонках надёжность была на стабильном уровне. Мы изучим проблему на базе и примем соответствующие меры к этапу в Мексике. В США Алонсо мог бы набрать очки, если бы не столкнулся с проблемами. На финише он мог быть шестым или седьмым. В случае, если бы Вандорн стартовал с 14 места, он бы тоже претендовал на очки», — приводит слова Хасегавы Autosport.

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