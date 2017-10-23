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22:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Топ-дебют Сайнса и новый провал Боттаса: оценки гонщикам за США

Нашли две ошибки Ферстаппена, похвалили Квята и вновь удивились низкой скорости Боттаса.

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Льюис Хэмилтон — 9

Поздравляем британца с тем, что теперь только невероятное стечение обстоятельств (круче, чем в 2007-м) лишит его четвёртого титула. Хэмилтон хорошо отработал Гран-при, но всё же проиграл старт Феттелю. Ну и неясно, почему командный мостик так долго не звал Льюиса в боксы, поставив лидера под атаку Себа.

Макс Ферстаппен — 9

Почему не 10? Объясняем. Во-первых, голландец в квалификации допустил ошибки в третьем сегменте, в чём сам честно признался. Во-вторых, в том самом скандальном обгоне Райкконена Макс всё-таки нарушил правила (даже если вы не согласны с нынешним регламентом Ф-1).

Эстебан Окон — 9

Француз — прям молодец. В квалификации стал лучшим из остальных, несмотря на проблемы со здоровьем. В гонке Эстебану докучали необходимость экономить топливо и активный Сайнс, и всё же Окон сохранил шестую позицию. Боттасу нужно всё сильнее переживать насчёт контракта на 2019-й.

Карлос Сайнс — 9

Поразительно успешный дебют испанца. Карлосу не понадобилось много времени, чтобы адаптироваться к новой команде — в «Рено» могут радоваться, что не зря досрочно убрали Палмера. В минус запишем разве что пропуск Алонсо на старте.

Фернандо Алонсо — 9

Испанец после гонки вновь хвалил сам себя — и имел для этого основания. До схода Фернандо уверенно ехал восьмым между двумя гонщиками «Форс Индия», выжимая из машины максимум.

Себастьян Феттель — 8,5

Неплохо, но и неидеально. Себ ошибался на тренировках, сумел прибавить в квалификации, хорошо стартовал, но несколько вяловато сопротивлялся решающей атаке Хэмилтона. Этому удивился даже сам Льюис.

Даниил Квят — 8,5

Мы с вами уже знаем, что сильное возвращение россиянина в США не помогло сохранить место в кокпите. Так или иначе, на фоне огромного давления Даниил отработал на совесть и в квалификации, и в гонке. Жаль, что проблемы с двигателем не дали шанса обойти Переса или хотя бы не пропустить Массу. Квят снова отправляется на диван и ждёт новых решений «Ред Булл».

Даниэль Риккардо — 8

Жаль, не увидели мы, чего мог добиться Дэн после своего агрессивного раннего пит-стопа. Раз уж Ферстаппен чуть не добрался до подиума, то Риккардо тем более должен был вступить в борьбу за топ-3. Но не судьба.

Кими Райкконен — 7,5

Противоречивое выступление. Вроде по факту он на финише оказался неподалёку от Феттеля, но при этом в квалификации сильно проиграл Себу, а в гонке далеко не всегда поддерживал темп напарника. Впрочем, на фоне Боттаса Кими смотрелся вполне пристойно.

Фелипе Масса — 7,5

Бразилец избрал необычную тактику «суперсофт» — «ультрасофт», но она всё-таки оправдала себя, раз удалось пройти Квята и атаковать Переса. И всё же после тренировок казалось, что «Уильямс» способен на большее.

Брендон Хартли — 7,5

Всегда трудно оценивать новичков. Если учитывать, что Хартли пять лет вообще не сидел за рулём «формулы» и имел неделю подготовки, то результат пристойный. В Мексике спрос будет строже, тем более что напарника заменили на менее опасного.

Серхио Перес — 7

После квалификации Чеко сетовал на блокировку Магнуссена, заставившего его потратить лишний комплект шин в Q1. Позвольте, но у Сайнса тоже был лишь один комплект, однако он квалифицировался выше. Если же учесть, что напарник Переса выступал на фоне болезни, то результат Серхио тем более вызывает вопросы. Ну, а в гонке не удалось контратаковать.

Стоффель Вандорн — 7

Бельгиец вернулся к состоянию, когда он заметно медленнее Алонсо, но в оправдание Стоффеля заметим: он пока не получил ряд обновлений, которыми располагал Фернандо.

Ромен Грожан —7

«Хаас» в Остине был медленный и нервный, и Грожан на тренировках не избежал вылетов с трассы. Однако на фоне Магнуссена его напарник смотрелся пристойно.

Маркус Эрикссон — 7

Швед был быстр и весь уик-энд опережал Верляйна, что похвально. Поставили бы балл повыше, если бы не необязательная атака Магнуссена, закончившаяся столкновением.

Валттери Боттас — 6,5

Финн не в силах переломить тенденцию и вновь оказаться рядом с Хэмилтоном. Валттери много проиграл в квалификации, а в гонке временами смотрелся неплохо, но износил шины. Пропуск вперёд Райкконена и Ферстаппена на фоне уверенной победы Хэмилтона — это печально.

Лэнс Стролл — 6,5

Всё для канадца пошло не так после провала в квалификации, связанного с перебоями, а работе мотора. Казалось, что на довольно быстрой технике Лэнс отыграется в гонке, но это произошло не в полной мере. Да, формально 11-е место, но на практике Стролл был далёк от очков и Массы.

Кевин Магнуссен — 5,5

Датчанин не получил штрафов за две стычки с «Зауберами», но, может, неслучайно, что к Магнуссену так и липнут аварии? Агрессивный стиль имеет свои издержки. Также напомним про провал в квалификации, где Кевин стал последним.

Паскаль Верляйн — 5,5

У немца что-то пошло не так. Сначала вылет на решающем круге в квалификации, затем ранняя авария с Магнуссеном (имело смысл пройти роковой поворот пошире). Нужно реабилитироваться в Мексике.

Нико Хюлькенберг — б/о 

Палмер, покинув «Рено», словно передал своё проклятье — но не преемнику, а экс-напарнику. И если замена двигателя была плановой, то проблемы на первых же кругах гонки — едва ли. Жаль, что мы так и не получили шанса сравнить Нико с Сайнсом.

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