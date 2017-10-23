23 октября «железнодорожники» встретятся с «Краснодаром» в матче 14-го тура чемпионата России.
BBC: «Торо Россо» не видит смысла продолжать сотрудничество с Квятом
«Торо Россо» не видит смысла держать в своём составе Даниила Квята, сообщает BBC.
«Торо Россо» не видит смысла держать в своём составе Даниила Квята, сообщает BBC.
Неназванный источник внутри команды объяснил, что изначально команда была создана как полигон для подготовки пилотов в старшую команду «Ред Булл». После замены Квята на Макса Ферстаппена руководство австрийского концерна не увидело никаких перспектив в переходе Квята обратно в главный коллектив.
По словам источника, Брендон Хартли произвёл хорошее впечатление на руководство своим выступлением в Остине, финишировав на 13-м месте, таким образом, новозеландский гонщик сохраняет отличную возможность на контракт в сезоне-2018.
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