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21:54 (мск), источник: Чемпионат.com

BBC: «Торо Россо» не видит смысла продолжать сотрудничество с Квятом

«Торо Россо» не видит смысла держать в своём составе Даниила Квята, сообщает BBC.

Источник: РИА "Новости"

Неназванный источник внутри команды объяснил, что изначально команда была создана как полигон для подготовки пилотов в старшую команду «Ред Булл». После замены Квята на Макса Ферстаппена руководство австрийского концерна не увидело никаких перспектив в переходе Квята обратно в главный коллектив.

По словам источника, Брендон Хартли произвёл хорошее впечатление на руководство своим выступлением в Остине, финишировав на 13-м месте, таким образом, новозеландский гонщик сохраняет отличную возможность на контракт в сезоне-2018.

На предстоящем Гран-при Мексики в составе «Торо Россо» выступят Брендон Хартли и Пьер Гасли.

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