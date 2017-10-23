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21:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Отпуск Квята становится бессрочным

Успешная гонка в Остине не помогла российскому пилоту Даниилу Квяту закрепиться в «Королевской серии».

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фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Печальные слухи о том, что «Гран-при США» может стать последним для Даниила Квята за рулем машины «Торо Россо» подтвердились. На следующий день после гонки в Остине итальянская команда объявила состав пилотов на «Гран-при Мексики», который стартует в ближайшую пятницу. В заявке есть француз Пьер Гасли и новозеландец Брендон Хартли, и нет Квята, который накануне провел один из лучших стартов в нынешнем сезоне и впервые за пять месяцев сумел финишировать в первой очковой десятке. Увы, былые неудачи Даниила для «Торо Россо» оказались весомее успеха в США.

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕ ЛГУТ

После гонки в Остине, где Квят был намного сильнее своего напарника — дебютанта Брендона Хартли, Даниил излучал оптимизм, и казалось, что россиянин убедил «Торо Россо» в необходимости оставить его в качестве боевого пилота как минимум до конца сезона.

— Это была лучшая гонка в сезоне, очень хорошая, очень чистая, — сказал Квят. — Я приехал в Остин с новым подходом и использовал все те знания, которые у меня были. Я очень доволен результатом. Идеальные пятница, суббота и воскресенье. Чувствую, что теперь стал сильнее психологически, понял несколько важных вещей. Спасет ли эта гонка мою карьеру в «Формуле-1»? Я пилотировал не для того, чтобы кого-то или что-то спасать. Да, у меня были несколько новых мотивирующих факторов в этот уик-энд и был хороший настрой. Каждый день меня спрашивали, является ли этот уик-энд самым главным в карьере. Если это так, то он не мог пройти лучше. Результаты никогда не лгут. Надеюсь, у меня еще будут шансы воспользоваться тем, что я сделал в этот уик-энд.

Хельмут Марко, один из руководителей «Ред Булла» — головной команды «Торо Россо» — также поддержал интригу.

— Что касается состава «Торо Россо» на 2018 год, то он еще не определен. Посмотрим, как себя проявят Хартли, Квят и Гасли, после чего примем решение, — заявил в Техасе Марко.

Воскресенье. Остин. Даниил КВЯТ перед стартом «Гран-при США» | Источник: AFP 2017

ТУМАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Напомню, что перед Остином Квят пропустил два этапа, уступив место в своей машине Пьеру Гасли, на которого «Торо Россо» собирается сделать ставку в следующем сезоне. Но перед «Гран-при США» итальянская команда потеряла основного пилота Карлоса Сайнса, который перешел в «Рено». Кроме того, Гасли был вынужден закрывать старые долги в японской серии Super Formula. Так что у команды не было вариантов кроме как вернуть Квята в США и еще бросить на амбразуру бывшего воспитанника программы «Ред Булл» Брендона Хартли. Дебют 27-летнего чемпиона «24 часов Ле Мана» в «Формуле-1» не впечатлил. И со спортивной точки зрения, а также с учетом возраста новозеландца, «Торо Россо» было бы логично докатывать сезон с Гасли и Квятом.

Однако лишняя возможность зацепиться за очки, видимо, не является самоцелью для итальянской команды. Возможность накатать состав на следующий сезон для них в данный момент важнее. Накануне «Гран-при США» Даниил говорил, что будет рад остаться в «Ред Булл», с которым у него заключен долгосрочный контракт, если команда поставит перед ним четкую цель и возможность побороться за что-то серьезное в будущем. Однако неудачи нынешнего сезона существенно снизили рейтинг россиянина в глазах руководителей «Ред Булла», и команда не смогла пообещать Квяту ничего конкретного, а просто докатывать сезон ради статистики он не захотел.

Даниил КВЯТ | Источник: AFP 2017

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Еще мае, когда во время «Гран-при России» Даниил презентовал книгу о начале своей автогоночной карьеры, казалось, что у Квята впереди еще много лет в королевском классе. Однако ситуация слишком быстро развернулась на 180 градусов.

Официально составы на «Гран-при» в Бразилии и Абу-Даби еще объявлены, однако есть огромная вероятность, что гонка в Остине окажется для Даниила последней в проекте «Ред Булл» в «Формуле-1». За четыре сезона россиянин провел командах «Торо Россо» и «Ред Булл» 72 гонки, на 14 стартов улучшив рекорд первого представителя нашей страны в «Королевской серии» Виталия Петрова. На счету Даниила также на один подиум больше, чем у Виталия. Однако говорить о том, что Квят реализовал в «Формуле-1» весь свой потенциал язык не поворачивается.

Возможно, черту под карьерой Даниила в «Больших призах» подводить рано, ведь ему всего 23 года. У Квята еще есть шанс попытаться найти себе место в другой команде, однако практически все места на будущий сезон уже расписаны. Единственный вариант не сгинуть в менее значимых автогоночных сериях для россиянина — сейчас найти себе временную работу на будущий сезон, чтобы оставаться на виду и направить все усилия на поиск серьезного спонсора. Потому что найти место «Формуле-1» без финансовой поддержки Квяту будет невозможно и через год.

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