Виталий Петров: В отношении Ферстаппена судьи поступили верно
Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал штраф Макса Ферстаппена на
Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал штраф Макса Ферстаппена на
«Предметом самого горячего обсуждения обсуждения после гонки стал обгон Макса Ферстаппена на Кими Райкконена на последнем круге. На мой взгляд, тут все предельно просто. Макс покинул пределы трассы, опережая соперника. В таком случае он должен либо вернуть позицию, либо получить штраф — что и случилось. Правила в этом отношении достаточно четкие, и я не думаю, что у судей был иной вариант. Они поступили верно.
Да, мы часто видим, что пилоты — в том числе и по ходу
Я могу в
Но на решение судей ни это, ни то, что обгон случился на самом последнем круге, влиять не может. Да, Ферстаппен провел отличную гонку, но опередил Райкконена не по правилам. Мне кажется, здесь у судей действительно не было иного выбора, кроме как вернуть Кими позицию, — цитирует Петрова Motorsport.
Напомним, что Ферстаппен