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20:23 (мск), источник: Советский спорт

Виталий Петров: В отношении Ферстаппена судьи поступили верно

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал штраф Макса Ферстаппена на Гран-при США.

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11
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11
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«Предметом самого горячего обсуждения обсуждения после гонки стал обгон Макса Ферстаппена на Кими Райкконена на последнем круге. На мой взгляд, тут все предельно просто. Макс покинул пределы трассы, опережая соперника. В таком случае он должен либо вернуть позицию, либо получить штраф — что и случилось. Правила в этом отношении достаточно четкие, и я не думаю, что у судей был иной вариант. Они поступили верно.

Да, мы часто видим, что пилоты — в том числе и по ходу уик-энда в Остине — выезжали за пределы трассы. Но подобные вещи всегда обсуждаются на брифинге с дирекцией гонки, и я уверен, что у команд и гонщиков были инструкции по поводу того, в каких местах это можно делать, а в каких нельзя.

Я могу в каком-то смысле понять реакцию болельщиков и многих бывших пилотов, которые не согласны со штрафом. Макс провел отличную гонку, прорвался через пелотон, совершил несколько красивых обгонов и многим хотелось, чтобы это закончилось подиумом.

Но на решение судей ни это, ни то, что обгон случился на самом последнем круге, влиять не может. Да, Ферстаппен провел отличную гонку, но опередил Райкконена не по правилам. Мне кажется, здесь у судей действительно не было иного выбора, кроме как вернуть Кими позицию, — цитирует Петрова Motorsport.

Напомним, что Ферстаппен из-за пятисекундного штрафа переместился с третьей позиции на четвертую, а третьим стала Кими Райкконен.

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