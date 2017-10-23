«Торо Россо» исключила Квята из состава на Гран-при «Формулы-1» в Мексике
ТАСС, 23 октября. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Торо Россо» исключила российского пилота Даниила Квята из своего состава на
ТАСС, 23 октября. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Торо Россо» исключила российского пилота Даниила Квята из своего состава на
Квят ранее был отстранен от двух гонок — в Малайзии и Японии, его место занял француз Пьер Гасли. Изначально предполагалось, что россиянин больше не будет выступать за команду, однако после
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Прошлый сезон Квят начинал в команде «Ред Булл», но после