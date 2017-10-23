«Торо Россо» исключила Квята из состава на Гран-при «Формулы-1» в Мексике

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Квят ранее был отстранен от двух гонок — в Малайзии и Японии, его место занял француз Пьер Гасли. Изначально предполагалось, что россиянин больше не будет выступать за команду, однако после Гран-при Японии пилот «Торо Россо» испанец Карлос Сайнс-младший перешел в «Рено», и на этап в США команда вернула в состав Квята.

«На Гран-при Мексики выступят Пьер Гасли и Брендон Хартли», — говорится в сообщении.

Прошлый сезон Квят начинал в команде «Ред Булл», но после Гран-при России ее руководство произвело рокировку пилотов с младшей командой «Торо Россо». В результате Квят вернулся в итальянскую команду, в которой начинал карьеру в «Формуле-1» в 2014 году, а его место в «Ред Булле» занял голландец Макс Ферстаппен. Лучшим результатом Квята в «Формуле-1» является второе место на Гран-при Венгрии в 2015 году.