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13:33 (мск), источник: Р-Спорт

Отец Макса Ферстаппена призвал уволить гоночного директора FIA Уайтинга

Йос Ферстаппен, отец гонщика команды «Формулы-1» «Ред Булл» Макса Ферстаппена, призвал уволить гоночного директора Международной автомобильной федерации (FIA) Чарли Уайтинга после штрафа, который его сын получил на Гран-при США.

Источник: Reuters

В воскресенье Ферстаппен на последнем круге гонки Гран-при США, которая прошла на трассе в Остине, в борьбе за третью строчку опередил пилота «Феррари» Кими Райкконена. Голландец финишировал третьим, но получил штраф в пять секунд и не попал на подиум. Основанием для наказания послужило то, что при обгоне Ферстаппен оказался всеми четырьмя колесами за пределами трассы.

«Я только что говорил с Микой Сало (одним из судей Гран-при). Он сказал, что это решение принял Чарли Уайтинг. Если так, его надо немедленно уволить», — заявил Йос, которого цитирует motorsport.com, в эфире телеканала Ziggo Sport.

Также Ферстаппен-старший разразился гневной тирадой в своем микроблоге в Twitter: «Это отстой. Позор вам, FIA. Очевидно, «Формула-1» не знает, что такое гонки. Только Макс получает штрафы после финиша». Также он опубликовал картинку с надписью: «FIA: международная помощь «Феррари».

Макс Ферстаппен, в свою очередь, раскритиковал судей: «Очень жаль терять подиум после гонки. Они опять отбирают результат. Среди судей есть один идиот, который все время принимает решения против меня», — приводит motorsport.com слова гонщика в эфире Channel 4.

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