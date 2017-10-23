Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Количество штрафных баллов Квята сократилось до восьми
Угроза дисквалификации гонщика «Торо Россо» Даниила Квята за получение 12 штрафных баллов стала ниже после
Угроза дисквалификации гонщика «Торо Россо» Даниила Квята за получение 12 штрафных баллов стала ниже после
Россиянин не получил наказаний в Остине, а 23 октября с него списались два балла, полученные ровно год назад, — на
Таким образом, число штрафных баллов у Квята сократилось с 10 до 8. Спустя семь дней, 30 октября, с россиянина будет списан ещё 1 балл — за обгон Ромена Грожана за пределами трассы на