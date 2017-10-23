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13:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Количество штрафных баллов Квята сократилось до восьми

Угроза дисквалификации гонщика «Торо Россо» Даниила Квята за получение 12 штрафных баллов стала ниже после Гран-при США Формулы-1.

Источник: РИА "Новости"

Россиянин не получил наказаний в Остине, а 23 октября с него списались два балла, полученные ровно год назад, — на Гран-при США 2016 года, когда Квят столкнулся с пилотом «Форс Индия» Серхио Пересом.

Таким образом, число штрафных баллов у Квята сократилось с 10 до 8. Спустя семь дней, 30 октября, с россиянина будет списан ещё 1 балл — за обгон Ромена Грожана за пределами трассы на Гран-при Мексики. Тем не менее с 7 баллами Даниил останется «лидером» рейтинга: у Джолиона Палмера и Кевина Магнуссена по 6 баллов.

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