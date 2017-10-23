Ферстаппены скандалят, «Мерседес» выигрывает Кубок. Итоги Гран-при США
«Один идиот постоянно судит против меня!» — восходящая звезда Формулы-1 обвиняет комиссаров в предвзятости.
«Один идиот постоянно судит против меня!» — восходящая звезда Формулы-1 обвиняет комиссаров в предвзятости.
Победа Льюиса Хэмилтона на
Одержав уверенную победу, Хэмилтон сделал ещё один шаг к своему четвёртому титулу: в следующей гонке ему достаточно пятого места, и он автоматически станет чемпионом. Эти и другие итоги
До развязки остался один шаг
Льюис Хэмилтон доминировал в Остине на протяжении всего
«Я так горжусь своей командой! Огромные поздравления парням, людям, которые проделали столько работы! Полторы тысячи человек на двух базах, столько мозгов, столько людей, чтобы извлечь максимум, чтобы в новую эру машин демонстрировать такие результаты», — не скупился на эпитеты Хэмилтон. Сам Льюис теперь опережает Феттеля на 66 очков, это значит, что теперь Себу необходимо отыграть у Хэмилтона 17 баллов, чтобы сохранить хотя бы математические шансы на титул. «Феррари» в этот
Феттель, к слову, был не так уж и расстроен. Шансов у «Феррари» в этот
5 секунд Ферстаппена: назревает скандал
Захватывающий обгон в исполнении Макса Ферстаппена за два поворота до финиша стал одним из главных событий
Штраф Ферстаппен получил, согласно статье 27.3 правил ФИА. На записи видно, что Макс срезал один из поворотов и находился всеми четырьмя колёсами вне гоночного полотна. «Комиссары пришли к выводу, что пилот за счёт манёвра получил незаконное преимущество», — гласит официальное заявление федерации.
Ферстаппенов это объяснение, однако, не удовлетворило. Помимо резких заявлений Макса, в адрес судей в «Твиттере» разразился его отец Йос. «Полное дерьмо. ФИА — позорище! Очевидно, Формула-1 не знает что такое гонки», — написал он. В одном из интервью голландским медиа разъярённый отец призвал уйти в отставку Чарли Уайтинга, гоночного директора «Больших призов». «В этом месте машины съезжали с трассы весь день, и не было никаких санкций, — поддерживает гонщика Кристиан Хорнер, руководитель “Ред Булл”. — Это слишком жёсткое наказание. Это неправильно. Я считаю, Макс боролся жёстко, но честно».
Удивительно, но на сторону «Ред Булл» встал даже Ники Лауда. «Это худшее решение, какое я только видел, — заявил
Сайнс в «Рено»: непростые времена для Халка
Дебют Карлоса Сайнса в «Рено» удался — седьмое место и шесть очков испанца позволили его новой команде опередить «Хаас» и подняться на одну строчку в Кубке конструкторов. Ещё один такой результат — и Сайнс выведет «Рено» вперёд «Торо Россо». «Это был почти идеальный
Предполагалось, что адаптация к новой машине потребует у Сайнса некоторого времени, но он уже в первых тренировках поехал быстрее Нико Хюлькенберга, абсолютного лидера команды на протяжении всего сезона. Позже выяснилось, что на болиде немца возникли технические проблемы, тем не менее для Халка этот этап должен стать тревожным звонком — он больше не номер один в Энстоуне.
Квят: россиянин снова на максимуме
Нельзя сказать, что, пропустив две гонки, Даниил Квят вернулся таким же, каким был прежде, — он выступил гораздо лучше. Было ясно, что
В США Квят приехал в том числе, чтобы прояснить своё будущее — Даниил борется за место в «Торо Россо» с Брендоном Хартли. Новозеландец в своей первой гонке занял тринадцатое место, сработал надёжно, но не блеснул. Конечно, «Трасса Америк» — не самый сильный автодром для STR12, однако Квят всё же смотрелся на порядок сильнее нового напарника. Достаточно ли этого, чтобы Хельмут Марко принял решение в пользу россиянина? Ответить может только Марко, но Квят может быть уверен — в Остине он сделал всё, чтобы в Фаэнце продолжали с ним работать.
Неловкий визит домой: «Хаас» провалился
Возвращение на домашнюю землю, увы, не принесло «Хаасу» ничего хорошего. Ромен Грожан и Кевин Магнуссен, по ходу
«Мы просто оказались недостаточно быстры», — признаёт руководитель команды Гюнтер Штайнер. В этот