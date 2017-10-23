Ферстаппены скандалят, «Мерседес» выигрывает Кубок. Итоги Гран-при США

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Победа Льюиса Хэмилтона на Гран-при США обеспечила «Мерседесу» Кубок конструкторов за три гонки до конца сезона. Это уже четвёртая подряд победа «Серебряных стрел» в командном зачёте — прежде подобное удавалось только «Макларену» (1988−1991 годы), «Феррари» (1999−2004 годы) и «Ред Булл» (2010−2013 годы). Символично, что победу «Мерседес» празднует именно в этой гонке, когда W08 была быстрейшей машиной на трассе, а соперников у немецкой техники фактически не было.



Одержав уверенную победу, Хэмилтон сделал ещё один шаг к своему четвёртому титулу: в следующей гонке ему достаточно пятого места, и он автоматически станет чемпионом. Эти и другие итоги Гран-при США — в традиционном обзоре «Чемпионата».

До развязки остался один шаг

Льюис Хэмилтон доминировал в Остине на протяжении всего уик-энда, уверенно выиграл поул-позицию и даже несмотря на слабый старт выиграл гонку. Себастьян Феттель, лишний раз опередивший почти всю головку пелотона после второго пит-стопа, вынужден был развести руками: «На старте мы выглядели неплохо, но вскоре стало ясно, что темпа Льюиса мы не выдерживаем».

«Я так горжусь своей командой! Огромные поздравления парням, людям, которые проделали столько работы! Полторы тысячи человек на двух базах, столько мозгов, столько людей, чтобы извлечь максимум, чтобы в новую эру машин демонстрировать такие результаты», — не скупился на эпитеты Хэмилтон. Сам Льюис теперь опережает Феттеля на 66 очков, это значит, что теперь Себу необходимо отыграть у Хэмилтона 17 баллов, чтобы сохранить хотя бы математические шансы на титул. «Феррари» в этот уик-энд подобного так и не удалось, и очень велика вероятность, что имя чемпиона станет известно на следующем этапе в Мехико.

Феттель, к слову, был не так уж и расстроен. Шансов у «Феррари» в этот уик-энд практически не было, тем не менее команда не допускала ошибок и провела сильную гонку — из Остина «Скудерия» увозит больше очков, чем команда набрала за три этапа провального азиатского турне. Феттелю же теперь остаётся надеяться, что в следующих Гран-при SF70H будет более конкурентоспособна и позволит побороться за победу.

5 секунд Ферстаппена: назревает скандал

Захватывающий обгон в исполнении Макса Ферстаппена за два поворота до финиша стал одним из главных событий Гран-при США — именно таких гонок ждут сотни тысяч зрителей, покупающих билеты на трибуны. 5-секундный штраф, который лишил голландца третьего места, он назвал «глупым решением, которым убивают спорт». Более того, Макс обвинил судей в предвзятом отношении. «Есть один идиот, который всегда судит против меня, — сказал Ферстаппен-младший. — В конце гонки все везде едут широко, в этот момент у трассы нет пределов. Ты можешь выйти широко в 19-м повороте и никто тебе слова ни скажет».

Штраф Ферстаппен получил, согласно статье 27.3 правил ФИА. На записи видно, что Макс срезал один из поворотов и находился всеми четырьмя колёсами вне гоночного полотна. «Комиссары пришли к выводу, что пилот за счёт манёвра получил незаконное преимущество», — гласит официальное заявление федерации.

Ферстаппенов это объяснение, однако, не удовлетворило. Помимо резких заявлений Макса, в адрес судей в «Твиттере» разразился его отец Йос. «Полное дерьмо. ФИА — позорище! Очевидно, Формула-1 не знает что такое гонки», — написал он. В одном из интервью голландским медиа разъярённый отец призвал уйти в отставку Чарли Уайтинга, гоночного директора «Больших призов». «В этом месте машины съезжали с трассы весь день, и не было никаких санкций, — поддерживает гонщика Кристиан Хорнер, руководитель “Ред Булл”. — Это слишком жёсткое наказание. Это неправильно. Я считаю, Макс боролся жёстко, но честно».

Удивительно, но на сторону «Ред Булл» встал даже Ники Лауда. «Это худшее решение, какое я только видел, — заявил экс-чемпион и неисполнительный директор “Мерседеса”. — Он не сделал ничего плохого. Мы гонщики, мы не по шоссе катаемся. Глупо разрушать спорт такими решениями. У нас был разговор, были стюарды, были Жан Тодт, Чарли Уайтинг, все были, и все мы решили, что пока борьба неопасна, судьи не вмешиваются». Неясно, чем закончится этот конфликт, и сойдут ли Ферстаппену обвинения комиссаров в предвзятости, но голландец уже получил штрафной балл к Суперлицензии и может получить дополнительные дисциплинарные наказания.

Сайнс в «Рено»: непростые времена для Халка

Дебют Карлоса Сайнса в «Рено» удался — седьмое место и шесть очков испанца позволили его новой команде опередить «Хаас» и подняться на одну строчку в Кубке конструкторов. Ещё один такой результат — и Сайнс выведет «Рено» вперёд «Торо Россо». «Это был почти идеальный уик-энд, — описал Карлос Гран-при США. — Нужно продолжать в таком духе. Спасибо всем, что с самого начала настроили меня на верный лад и предоставили конкурентоспособную машину».

Предполагалось, что адаптация к новой машине потребует у Сайнса некоторого времени, но он уже в первых тренировках поехал быстрее Нико Хюлькенберга, абсолютного лидера команды на протяжении всего сезона. Позже выяснилось, что на болиде немца возникли технические проблемы, тем не менее для Халка этот этап должен стать тревожным звонком — он больше не номер один в Энстоуне.

Квят: россиянин снова на максимуме

Нельзя сказать, что, пропустив две гонки, Даниил Квят вернулся таким же, каким был прежде, — он выступил гораздо лучше. Было ясно, что уик-энд россиянину предстоит непростой, он пропустил первую тренировку, а в третьей сломалась машина. Но он уверенно и безошибочно довёл уик-энд до конца и добрался до финиша десятым — в третий раз в сезоне, пробившись в топ-10. «Это лучшая гонка в сезоне, я полностью доволен результатом! — сказал Квят. — Жаль, что не удалось сдержать Массу, но шины были изношены, да и на прямой с нашим мотором было трудно».



В США Квят приехал в том числе, чтобы прояснить своё будущее — Даниил борется за место в «Торо Россо» с Брендоном Хартли. Новозеландец в своей первой гонке занял тринадцатое место, сработал надёжно, но не блеснул. Конечно, «Трасса Америк» — не самый сильный автодром для STR12, однако Квят всё же смотрелся на порядок сильнее нового напарника. Достаточно ли этого, чтобы Хельмут Марко принял решение в пользу россиянина? Ответить может только Марко, но Квят может быть уверен — в Остине он сделал всё, чтобы в Фаэнце продолжали с ним работать.

Неловкий визит домой: «Хаас» провалился

Возвращение на домашнюю землю, увы, не принесло «Хаасу» ничего хорошего. Ромен Грожан и Кевин Магнуссен, по ходу уик-энда поучаствовавший в серии спорных инцидентов, на трассе смотрелись беспомощно и порой уступали даже гонщикам «Заубера» — записным аутсайдерам нынешней Формулы-1. Весь сезон «Хаас» то прибавлял, то откатывался назад, но к домашней гонке коллектив оказался в самом низу.