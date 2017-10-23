Пилот «Торо Россо» Квят назвал гонку Гран-при США лучшей для себя в нынешнем сезоне

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Квят занял десятое место в гонке, которая прошла в воскресенье. Россиянин в третий раз в нынешнем сезоне финишировал в очковой зоне.

Всего на его счету пять очков.

«Без сомнений, моя лучшая гонка сезона, я очень доволен результатом, — сказал Квят. — Наслаждался своим выступлением, это была очень “чистая” и приносящая наслаждение гонка. Мы справились с учетом ограниченного километража на тренировках и все же смогли попасть в очки».

«Я приехал сюда со свежим настроем (Квят по решению команды пропустил предыдущие два этапа — прим. ТАСС), мы изменили некоторые вещи в команде, чтобы придать новую мотивацию. Все сработало фантастически, и гонка была просто отличной».