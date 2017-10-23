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01:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Квят — в очках. Ферстаппена убрали с подиума

Майкл Баффер, возвещающий начало гонки, Усэйн Болт, в компании Билла Клинтона вручающий награды и интервьюирующий призеров, много обгонов и драматичная развязка — «Гран-при США» в Остине получился увлекательным и завершился победой Льюиса Хэмилтона.

Источник: Спорт-Экспресс

ХЭМИЛТОН — ЕЩЕ ОДИН ШАГ К ТИТУЛУ

Теоретически, мог стать чемпионом мира уже в Техасе. Для этого ему нужно было выиграть, при этом Феттель должен был занять место ниже пятого. Или, например, Хэмилтон финишировал бы вторым, а немец — ниже девятого места.

Впрочем, вряд ли он думал обо всех этих раскладах. Британец — опытный пилот, и прекрасно понимал, что в оставшихся гонках ему не нужно феерить. Достаточно просто ехать в свою силу — спокойно и уверенно, благо что машина не дает ему в этом сезоне каких-либо поводов для беспокойства.

Собственно, именно в такой манере Хэмилтон и провел гонку. Не стал рисковать на старте, позволив обогнать себя Феттелю в первом повороте — важнее было не вляпаться в какую-нибудь аварию. Дал немцу даже создать небольшой отрыв — порядка трех секунд. А потом, на 6-м круге, настиг его, обогнал и больше не отдавал лидерство до самого финиша, в пятый раз в карьере победив на трассе в Остине.

Скорее всего, Хэмилтон оформит титул уже через неделю в Мехико. Отрыв от Феттеля достиг уже 66 очков, и британцу достаточно будет финишировать пятым, вне зависимости от того, как проедет его главный конкурент.

Тем не менее, Феттелю стоит отдать должное — на трассе в Остине он бился изо всех сил. После пит-стопа в середине дистанции он поехал очень быстро, и едва не обогнал Хэмилтона, который заезжал в боксы позже. Такой же трюк со сменой резины немец попытался провернуть и в конце дистанции, но не вышло — соперник просто не стал рисковать, предпочтя доехать до финиша на старом комплекте шин.

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ТРИУМФ И РАЗОЧАРОВАНИЕ ФЕРСТАППЕНА

Впрочем, главными действующими лицами на «Гран-при США» стали все же не лидеры чемпионата, а Макс Ферстаппен и Кими Райкконен. Молодой голландец, получив штраф в десять позиций за замену мотора, стартовал только 16-м. Но совершил впечатляющий прорыв, едва не попав на подиум.

Ферстаппен уже стоял в комнате, откуда триумфаторы гонки выходят к народу получать призы и купаться в шампанском, но его оттуда бесцеремонно, но все-таки справедливо попросили… В одном из последних поворотов голландец обогнал Райкконена и финишировал третьим, но получил от судей штраф в пять секунд за то, что «покинул пределы трассы и получил за счет этого преимущество». Правда, пояснения, в каком именно моменте гонки это случилось, так и не последовало. В итоге Райкконена организаторы нашли где-то в боксах и повели на подиум. Причем было ощущение, что всем, в том числе самому финну, очень неловко от всего происходящего.

Справедливости ради, Райкконен провел отличную гонку — был быстр, стабилен, обгонял. Интересно, что ровно 10 лет назад, 22 октября 2007 года, он стал чемпионом мира, в последний момент оставив с носом еще юного Хэмилтона. И в Техасе финн показал, что он вполне «еще торт».

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КВЯТ — ДЕСЯТЫЙ

Возвращение в «Формулу-1» Даниила Квята получилось удачным — россиянин в третий раз в сезоне набрал очки. Главное, за что, думается, стоит его похвалить — так это за стабильность. Квят, в отличие от многих гонок этого сезона, в Техасе не стал искать неприятностей себе на голову (ту стену в Сингапуре он, наверное, запомнит надолго), да и техника на этот раз не подвела. Такое ощущение, что отпуск определенно пошел ему на пользу.

Россиянин стартовал 11-м, после обгона со стороны Ферстаппена откатился на 12-е место, однако благодаря сходу Фернандо Алонсо («Макларен» вновь подвел мотор) и собственному обгону Стоффеля Вандорна поднялся в очковую зону, откуда не выпал до самого финиша. Всю вторую половину дистанции Квят даже ехал 9-м, но за пару кругов до конца все же пропустил вперед Фелипе Массу. Винить его за это не стоит — «Уильямс» со свежими шинами просто быстрее «Торо Россо», да еще и с изношенной резиной.

В общем, Квят сделал все от себя зависящее, чтобы остаться в команде как минимум еще на один этап. Уже известно, что в Мехико точно поедет Пьер Гасли, а вот кто станет его напарником, боссы «Торо Россо» пока не объявляли. Новозеландец Брендон Хартли, заменявший француза в Техасе (Гасли летал в Японию на последний этап местной «Супер Формулы», где имел шансы стать чемпионом — по иронии судьбы, из-за тайфуна гонка была отменена), каши не испортил, но не более того. Да, молодец, доехал до финиша, но Квят в этой дискуссии может козырнуть набранными очками.

Чемпионат мира. 17-й этап. «Гран-при США»

1. Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») — 1:33.50,993. 2. Феттель (Германия, «Феррари») — отставание 10,143. 3. Райкконен (Финляндия, «Феррари») — 15,779. 4. Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») — 16,768. 5. Боттас (Финляндия, «Мерседес») — 34,967. 6. Окон (Франция, «Форс Индия») — 1.30,980. 7. Сайнс (Испания, «Рено») — 1.32,944. 8. Перес (Мексика, «Форс Индия») — 1 круг. 9. Масса (Бразилия, «Уильямс») — 1 круг. 10. КВЯТ (Россия, «Торо Россо») — 1 круг. 11. Стролл (Канада, «Уильямс») — 1 круг. 12. Вандорн (Бельгия, «Макларен») — 1 круг. 13. Хартли (Новая Зеландия, «Торо Россо») — 1 круг. 14. Грожан (Франция, «Хаас») — 1 круг. 15. Эрикссон (Швеция, «Заубер») — 1 круг. 16. Магнуссен (Дания, «Хаас») — 1 круг.

Не финишировали: Алонсо (Испания, «Макларен»), Риккьярдо (Австралия, «Ред Булл»), Верляйн (Германия, «Заубер»), Хюлькенберг (Германия, «Рено»).

Личный зачет

1. Хэмилтон — 331. 2. Феттель — 265. 3. Боттас — 244. 4. Риккьярдо — 192. 5. Райкконен — 163. 6. Ферстаппен — 123… 18. Верляйн, КВЯТ — оба 5…

Кубок конструкторов

1. «Мерседес» — 575. 2. «Феррари» — 428. 3. «Ред Булл» — 315. 4. «Форс Индия» — 159. 5. «Уильямс» — 68. 6. «Торо Россо» — 53…

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