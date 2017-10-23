Ферстаппен: Такими глупыми решениями вы просто убиваете спорт
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал решение стюардов
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал решение стюардов
«У нас была отличная гонка, но такими глупыми решениями вы просто убиваете спорт. Я очень надеюсь, что болельщикам не понравится это решение и, надеюсь, в следующем году таких решений больше не будет. Все едут широко, включая меня, во всех местах трассы. В 9-м повороте, в 19-м — и никто ничего не говорит. То же самое было с Боттасом: я атаковал, а он продолжил за пределами трассы и вернулся обратно, так что мне пришлось вновь обгонять его. И ничего не было сделано с тем фактом, что он получил преимущество. Это не хорошо для спорта. Должно быть