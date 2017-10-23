Ферстаппен: Такими глупыми решениями вы просто убиваете спорт

Из-за этого наказания голландец потерял место на подиуме.



«У нас была отличная гонка, но такими глупыми решениями вы просто убиваете спорт. Я очень надеюсь, что болельщикам не понравится это решение и, надеюсь, в следующем году таких решений больше не будет. Все едут широко, включая меня, во всех местах трассы. В 9-м повороте, в 19-м — и никто ничего не говорит. То же самое было с Боттасом: я атаковал, а он продолжил за пределами трассы и вернулся обратно, так что мне пришлось вновь обгонять его. И ничего не было сделано с тем фактом, что он получил преимущество. Это не хорошо для спорта. Должно быть по-настоящему чётко прописано, что это не позволено нигде», — заявил Ферстаппен в интервью Sky Sports.