Ферстаппен признан гонщиком дня по итогам Гран-при США

Об этом сообщается в официальном «твиттере» Формулы-1.



В Остине Ферстаппен финишировал на третьей позиции после старта с 16-го места. Уже после финиша голландец потерял место на подиуме, так как был оштрафован на пять секунд за обгон пилота «Феррари» Кими Райкконена за пределами трассы. Впереди этой пары финишировали Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель.