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01:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Техасский поул: Хэмилтон выиграл квалификацию, Квят — 12-й

Хэмилтон продолжает доминировать в США, но Феттель, его главный соперник, совсем близко — два фаворита стартуют с первого ряда.

Источник: Reuters

Льюис Хэмилтон уверенно завоевал второй подряд поул на Гран-при США, разгромив всех соперников, тем не менее, Себастьян Феттель пробился на первый ряд и надеется побороться с британцем в гонке.

Непобедимый Льюис

Льюис Хэмилтон расположился на первой строчке протоколов уже после первой попытки финального сегмента — 1:33.108. Британец уверенно доминировал на протяжении всего уик-энда и ещё до старта квалификации считался главным претендентом на поул-позицию. Валттери Боттас уступил напарнику более четырёх десятых, гонщики «Феррари» проиграли более семи, а Даниэль Риккардо на своём первом быстром круге не смог удержаться даже в секунде от Хэмилтона. Правда, Кими Райкконен посетовал на ошибку и мог бы быть ближе к Льюису.

Во вторых попытках почти всем лидерам удалось прибавить, но до времени Хэмилтона никто дотянуться по-прежнему не мог. Британец в итоге бросил круг ещё до финиша и удержался на первой позиции, а вот на вторую строчку прорвался Себастьян Феттель. Разрыв, правда, превысил две десятых. Валттери Боттас улучшить в последней попытке не смог и откатился на третье место. Не смог улучшить и Кими Райкконен, что отбросило финна на пятое место, а четвёртым квалифицировался Даниэль Риккардо.

Макс Ферстаппен допустил небольшую ошибку и занял только шестое место. Голландец, впрочем, потеряет на старте 15 позиций, и главное, что второй сегмент он прошёл на «суперсофте» и сможет начать заезд на более жёстких шинах.

В борьбе середняков быстрейшим стал Эстебан Окон, расположившийся на седьмой строчке. Карлос Сайнс свою первую квалификацию в цветах «Рено» закончил на восьмом месте, Фернандо Алонсо показал девятое время, а Серхио Перес остался только десятым.

Квят в первой дюжине

Во втором сегменте главной интригой стала борьба «Уильямса», «Рено» и «Форс Индия» за выход в финал. Уже под клетчатым флагом в зоне вылета оказался Фелипе Масса, но тот смог улучшить и выбить из первой десятки Карлоса Сайнса. Испанец ехал следом и тоже прибавил: на одиннадцатое место откатился Серхио Перес. Чеко также был на быстром круге и показал ещё более высокий результат. Так одиннадцатым снова стал Фелипе Масса — бразильцу в итоге не хватило четырёх сотых до выхода в Q3.

Даниил Квят занял двенадцатое место. Первую попытку россиянин проехал на использованном комплекте резины и даже не смог повторить своего времени первого сегмента. На последних минутах Квят вернулся на трассу на свежих шинах и снял почти секунду со своего результата, однако для выхода в финал этого оказалось недостаточно.

Квят оставил позади Стоффеля Вандорна, расположившегося на 13-й строчке, и Ромена Грожана — француз не смог подняться выше 14-й позиции. На последнем месте в Q2 остался Нико Хюлькенберг — немец получил штраф в 20 позиций и вообще не покидал боксов, чтобы сберечь резину.

Упущенный шанс «Заубера»

Среди вылетевших в первом сегменте стоит выделить результат Маркуса Эрикссона — швед уступил Грожану всего семь тысячных секунды и остался на 16-й позиции. Лэнс Стролл, пожаловавшийся команде на машину, показал только 17-е время — и это уже второй подряд вылет канадца в Q1.

Неплохо в своей первой квалификации в Формуле-1 смотрелся Брендон Хартли. Новозеландец улучшал своё время с каждой попыткой, а по итогам последней даже поднялся на 15-ю строчку, но уже после клетчатого флага соперники подвинули дебютанта на 18-е место. Впрочем, Хартли в любом случае потеряет из-за штрафов 25 позиций и будет стартовать с последнего ряда.

Мог блеснуть и Паскаль Верляйн, проехавший хороший круг в первой попытке, но ошибка на финальном круге отбросила немца на 19-ю позицию. Замкнул протоколы Кевин Магнуссен, которому на протяжении всего уик-энда не удаётся подобрать баланс машины. Датчанин также может получить штраф за блокировку Серхио Переса.

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