Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при США

Для Хэмилтона эта победа в квалификации стала 72-й в карьере и 11-й в сезоне. Кроме того, британец превзошел рекорд семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера по количеству стартов с первого ряда. На счету Хэмилтона стало 117 стартов с первого или второго места.