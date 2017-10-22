Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при США

Британец проехал лучший круг за 1 минуту 33,108 секунды. Вторым стал немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель (1.33,347), третьим — финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (1.33,568).
Для Хэмилтона эта победа в квалификации стала 72-й в карьере и 11-й в сезоне. Кроме того, британец превзошел рекорд семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера по количеству стартов с первого ряда. На счету Хэмилтона стало 117 стартов с первого или второго места.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, пропустивший предыдущие два этапа по решению команды, показал в квалификации 12-е время (1.35,529), но будет стартовать 11-м из-за штрафа в 15 мест голландца Макса Ферстаппена (6-е место в квалификации). Партнер россиянина по команде новозеландец Брендон Хартли, проводящий первый Гран-при «Формулы-1» в карьере, стал 18-м (1.36,889), но будет стартовать последним из-за смены силовой установки.
Гонка Гран-при США пройдет в воскресенье, начало в 22:00 мск.