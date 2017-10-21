Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Вольф: «Мерседес» не вёл переговоров с Ферстаппеном
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф утверждает, что его команда не пыталась переманить Макса Ферстаппена из «Ред Булл».
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф утверждает, что его команда не пыталась переманить Макса Ферстаппена из «Ред Булл».
20 октября было официально объявлено, что Ферстаппен продлил контракт с австрийской командой до 2020 года. До этого ходили слухи об интересе к Ферстаппену со стороны «Мерседеса» и «Феррари».
«Мы никогда не делали ему предложения, и мы никогда не обсуждали его кандидатуру. Остаться в “Ред Булл” — хорошее решение. Мы не были вовлечены в переговоры», — цитирует Вольфа Planetf1.