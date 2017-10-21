Вольф: «Мерседес» не вёл переговоров с Ферстаппеном

20 октября было официально объявлено, что Ферстаппен продлил контракт с австрийской командой до 2020 года. До этого ходили слухи об интересе к Ферстаппену со стороны «Мерседеса» и «Феррари».



«Мы никогда не делали ему предложения, и мы никогда не обсуждали его кандидатуру. Остаться в “Ред Булл” — хорошее решение. Мы не были вовлечены в переговоры», — цитирует Вольфа Planetf1.