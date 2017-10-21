Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Формула-1 планирует запустить сервис онлайн-трансляций в 2018 году
Формула-1 планирует запустить
Формула-1 планирует запустить
«У нас есть обязательства перед болельщиками. Они должны получить доступ к нашему контенту любыми удобными им способами.
Наша цель — создать платформу в рамках концепции
Наша цель — взаимодействовать с Netflix и Amazon и создавать контент, который могут потреблять фанаты», — сказал коммерческий директор Ф-1 Шон Братчес.