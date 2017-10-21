Формула-1 планирует запустить сервис онлайн-трансляций в 2018 году

«У нас есть обязательства перед болельщиками. Они должны получить доступ к нашему контенту любыми удобными им способами.



Наша цель — создать платформу в рамках концепции Direct-to-Consumer (подразумевает обход посредников и работу напрямую с потребителем. — Прим. “Чемпитоната”), которая бы привлекала болельщиков и использовала наши активы, будь то живые гонки или архивные записи.



Наша цель — взаимодействовать с Netflix и Amazon и создавать контент, который могут потреблять фанаты», — сказал коммерческий директор Ф-1 Шон Братчес.