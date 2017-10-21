Вильнёв — о Квяте: В Формуле-1 нет места слабым

«Просто посмотрите, чего он успел добиться. К тому же он был очень высокомерен и агрессивен, не показывая никаких результатов, чтобы иметь на это право. Так что пришло время посторониться и дать возможность попробовать себя за рулем машины кому-то еще. Вот и все.

Сколько у него было времени? Три года? Этого должно хватить, чтобы показать полный потенциал.



Да, это жёстко. Но это Ф1. Предполагается, что в ней нет места слабым. Вот и всё объяснение. Ты приходишь, а если ты недостаточно хорош, уходишь. Конец истории", — цитирует Вильнёва российская редакция Motorsport.



На прямой вопрос, желает ли он ухода россиянина из Ф-1, канадец ответил: «Давайте на это надеяться».