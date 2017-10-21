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21:45 (мск), источник: Р-Спорт

Хэмилтон стал лучшим в 3-й свободной практике Гран-при США «Ф-1», Квят — 20-й

МОСКВА, 21 окт — Р-Спорт. Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал лучшим в 3-й свободной практике 17-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США.

Во время загрузки произошла ошибка.

Британец прошел по трассе 15 кругов, лучший из которых — за 1 минуту 34,478 секунды. Вторым стал немец Себастьян Феттель из «Феррари» (+0,092 секунды; 19 кругов), третьим — другой гонщик «Мерседеса» финн Вальттери Боттас (+0,214; 17).

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят из-за технических проблем проехал лишь 6 кругов и показал худшее время сессии (+4,022), его партнер новозеландец Брендон Хартли — 15-й (+2,340; 26).

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени пройдет квалификация. Гран-при США проходит на трассе в Остине.

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