Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Хэмилтон стал лучшим в 3-й свободной практике Гран-при США «Ф-1», Квят — 20-й
МОСКВА, 21 окт —
МОСКВА, 21 окт —
Британец прошел по трассе 15 кругов, лучший из которых — за 1 минуту 34,478 секунды. Вторым стал немец Себастьян Феттель из «Феррари» (+0,092 секунды; 19 кругов), третьим — другой гонщик «Мерседеса» финн Вальттери Боттас (+0,214; 17).
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят
В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени пройдет квалификация.