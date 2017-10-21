Квят: Краткосрочные перспективы с «Ред Булл» мне неинтересны

Источник: РИА "Новости"

«В ближайшие два дня я проведу встречу с Хельмутом Марко, на которой хочу узнать, какая мне отводится роль в краткосрочной и долгосрочной перспективе.



Скажем так, пока у меня нет представления о том, какое предложение я могу получить. Думаю, всё возможно исправить. Если будет поставлена чёткая цель и появится возможность побороться за что-то серьёзное в будущем, я буду рад остаться с «Ред Булл».

Если нет и моя роль будет сведена к тому, чтобы провести одну гонку, а перспективы на следующий этап окажутся неясными, тогда это мне не так интересно. Мы соберёмся и всё обсудим. Думаю, у нас состоится дружеский разговор, в ходе которого я получу ответы.

Понимаете, за кулисами всегда многое происходит, но это не значит, что я просто сижу и жду. Конечно, я думаю о каких-то других вариантах, но пока ещё не пришло время говорить об этом.