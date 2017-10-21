Хэмилтон стал первым во второй практике Гран-при США «Формулы-1», Квят — 13-м

Хэмилтон, ранее показавший лучшее время в первой свободной практике, и во второй занял первое место с результатом 1 минута 34,668 секунды. Вторым стал голландец Макс Ферстаппен (1.35,065) из «Ред Булл», третьим — немец Себастьян Феттель (1.35,192) из «Феррари».