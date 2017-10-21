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00:19 (мск), источник: Р-Спорт

Хэмилтон стал первым во второй практике Гран-при США «Формулы-1», Квят — 13-м

МОСКВА, 20 окт — Р-Спорт. Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал лучшим во второй свободной практике 17-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США.

Источник: AP 2017

Хэмилтон, ранее показавший лучшее время в первой свободной практике, и во второй занял первое место с результатом 1 минута 34,668 секунды. Вторым стал голландец Макс Ферстаппен (1.35,065) из «Ред Булл», третьим — немец Себастьян Феттель (1.35,192) из «Феррари».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 13-е время — 1.36,761. Его партнер по команде новозеландец Брендон Хартли стал 17-м — 1.37,987.

Квалификация Гран-при США состоится в субботу.

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