Сегодня годовщина трагедии.
«Формула-1» порадовалась возвращению Квята
Официальный Твиттер «Формулы-1» отреагировал на возвращение Даниила Квята за руль «Торо Россо».
Официальный Твиттер «Формулы-1» отреагировал на возвращение Даниила Квята за руль «Торо Россо».
Россиянин выехал на трассу в Остине во второй сессии свободных заездов после пропущенных этапов чемпионата мира в Малайзии и Японии, где его заменял Пьер Гасли. Первую практику «Гран-при США» Квят также пропустил — его заменял Шон Гелаэл.
— Рады твоему возвращению, Даниил! — говорится в сообщении Твиттера «Формулы-1».