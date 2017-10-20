«Формула-1» порадовалась возвращению Квята

Россиянин выехал на трассу в Остине во второй сессии свободных заездов после пропущенных этапов чемпионата мира в Малайзии и Японии, где его заменял Пьер Гасли. Первую практику «Гран-при США» Квят также пропустил — его заменял Шон Гелаэл.