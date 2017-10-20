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22:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Формула-1» порадовалась возвращению Квята

Официальный Твиттер «Формулы-1» отреагировал на возвращение Даниила Квята за руль «Торо Россо».

Россиянин выехал на трассу в Остине во второй сессии свободных заездов после пропущенных этапов чемпионата мира в Малайзии и Японии, где его заменял Пьер Гасли. Первую практику «Гран-при США» Квят также пропустил — его заменял Шон Гелаэл.

— Рады твоему возвращению, Даниил! — говорится в сообщении Твиттера «Формулы-1».

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