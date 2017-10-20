Хартли потеряет 25 мест на старте ГП США, Хюлькенберг — 20, Вандорн — 5

Пилот «Торо Россо» Брендон Хартли в общей сложности получил 25 позиций штрафа, гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг потеряет 20 мест, а Стоффель Вандорн из «Макларена» — пять позиций.



Помимо вышеперечисленных пилотов, штраф должен получить и Макс Ферстаппен за замену одного из элементов силовой установки, но официального подтверждения наказанию пока не последовало.