Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Семья Этуша назвала подозреваемого в хищении денег
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Хэм Юнайтед0
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сент-Этьен0
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Шальке-040
Майнц0
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс7
Трактор1
Хоккей. НХЛ
21.10
Баффало Сэйбрз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
21.10
Нью-Джерси Дэвилз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
21.10
Детройт Ред Уингз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
21.10
Флорида Пантерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
21.10
Виннипег Джетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев5
Автомобилист3
Хоккей. НХЛ
21.10
Анахайм Дакс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь3
Амур2
Футбол. Первый дивизион
21.10
Луч-Энергия
Олимпиец
Все события
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Каррера vs Гаджиев, Гончаренко vs Манчини. Интриги тура РФПЛ
Медведевой не хватило 0,1 балла до мирового рекорда
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
5 фактов о пользе сыра
Путин предложил россиянам платить за медицину
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
9«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
10«Интер» победил «Милан» в дерби
22:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Хартли потеряет 25 мест на старте ГП США, Хюлькенберг — 20, Вандорн — 5

Брендон Хартли, Стоффель Вандорн и Нико Хюлькенберг потеряют позиции на старте Гран-при США, сообщает пресс-служба Международной федерации автоспорта.

Источник: AFP 2017

Пилот «Торо Россо» Брендон Хартли в общей сложности получил 25 позиций штрафа, гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг потеряет 20 мест, а Стоффель Вандорн из «Макларена» — пять позиций.

Помимо вышеперечисленных пилотов, штраф должен получить и Макс Ферстаппен за замену одного из элементов силовой установки, но официального подтверждения наказанию пока не последовало.

 «Мои костюмы не из секс-шопа». Косплеерша Мари-Клод Бурбонэ
Научный подход: 5 высокоэффективных упражнений для похудения
Каррера vs Гаджиев, Гончаренко vs Манчини. Интриги тура РФПЛ
Месси и три игрока «Зенита» вызваны на матч с Россией
Определилась соперница Касаткиной в финале «ВТБ Кубка Кремля»
Капитану киевского «Динамо» наложили десять швов (фото)
«Зенит» поднялся на две строчки в рейтинге УЕФА
WTA назвала лучшую теннисистку 2017 года
Стадион «Зенита» подорожал ещё на 113,5 млн рублей
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь