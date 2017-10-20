Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин пригрозил США мгновенным ответом на выход из договора РСМД
5 фактов о пользе сыра
Ургант снял пародию на ролик Собчак о выдвижении в президенты
Наезд на толпу в Харькове произошел во время гонок
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс0
Трактор0
Футбол. Зарубежный
21:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:45
Сент-Этьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон & Хоув
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев5
Автомобилист3
Хоккей. НХЛ
21.10
Баффало Сэйбрз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
21.10
Нью-Джерси Дэвилз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь3
Амур2
Хоккей. НХЛ
21.10
Детройт Ред Уингз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
21.10
Флорида Пантерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
21.10
Виннипег Джетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
21.10
Анахайм Дакс
Монреаль Канадиенс
Футбол. Первый дивизион
21.10
Луч-Энергия
Олимпиец
Все события
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Определилась соперница Касаткиной в финале «ВТБ Кубка Кремля»
Федерация футбола Беларуси требует ФИФА завести дело на «Зенит»
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Секс сокращает жизнь
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
10«Интер» победил «Милан» в дерби
9«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
20:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Алонсо пошел на значительное понижение зарплаты в «Макларене»

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо пошел на значительное понижение зарплаты при продлении контракта с командой.

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что испанец заключил с «Маклареном» договор на следующий год.

Как сообщает Daily Mail, за следующий сезон Алонсо получит 22 миллиона евро без учета премий. Напомним, что в 2015 году он подписал контракт с «Маклареном» на три сезона с ежегодной зарплатой в 33,8 миллиона евро. Тогда значительную часть зарплаты выплачивала «Хонда», которая поставляла команде двигатели, но со следующего сезона поставщиком будет «Рено».

Зачем футболисты "Севильи" после матча пришли в раздевалку "Спартака"
Каррера vs Гаджиев, Гончаренко vs Манчини. Интриги тура РФПЛ
Месси и три игрока «Зенита» вызваны на матч с Россией
Определилась соперница Касаткиной в финале «ВТБ Кубка Кремля»
Федерация футбола Беларуси требует ФИФА завести дело на «Зенит»
«Зенит» поднялся на две строчки в рейтинге УЕФА
WTA назвала лучшую теннисистку 2017 года
Стадион «Зенита» подорожал ещё на 113,5 млн рублей
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь