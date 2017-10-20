Алонсо пошел на значительное понижение зарплаты в «Макларене»

Как сообщает Daily Mail, за следующий сезон Алонсо получит 22 миллиона евро без учета премий. Напомним, что в 2015 году он подписал контракт с «Маклареном» на три сезона с ежегодной зарплатой в 33,8 миллиона евро. Тогда значительную часть зарплаты выплачивала «Хонда», которая поставляла команде двигатели, но со следующего сезона поставщиком будет «Рено».