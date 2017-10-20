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18:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ред Булл» продлил контракт с Ферстаппеном до 2020 года

«Ред Булл» продлил контракт с Максом Ферстаппеном, сообщает пресс-служба австрийской команды.

Источник: AFP 2017

Соглашение рассчитано до 2020 года.

«Ред Булл» поддерживал меня с самого начала, и я с нетерпением жду возможности добиться с командой большего, — подчеркнул Ферстаппен.

«У Макса было феноменальное начало карьеры в нашей команде, и мы так же голодны до побед, как и он», — отметил Кристиан Хорнер.

Ферстаппен выступает в составе австрийской конюшни с 2016 года, голландец одержал победу уже в своей дебютной гонке за «Ред Булл».

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