«Ред Булл» продлил контракт с Ферстаппеном до 2020 года

Соглашение рассчитано до 2020 года.



«Ред Булл» поддерживал меня с самого начала, и я с нетерпением жду возможности добиться с командой большего, — подчеркнул Ферстаппен.



«У Макса было феноменальное начало карьеры в нашей команде, и мы так же голодны до побед, как и он», — отметил Кристиан Хорнер.



Ферстаппен выступает в составе австрийской конюшни с 2016 года, голландец одержал победу уже в своей дебютной гонке за «Ред Булл».