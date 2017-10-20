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17:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Масса: Никаких переговоров с «Уильямсом» с момента тестов Кубицы не было

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса рассказал, что после Гран-при Японии не вёл никаких переговоров с командой относительно своего будущего.

Источник: РИА "Новости"

На этой неделе «Уильямс» провёл тесты на «Хунгароринге» с Робертом Кубицей и Полом ди Рестой, пилотировавшими болид 2014 года, чтобы оценить их способность занять место пилота в 2018 году. Неделей ранее Кубица также провёл частные тесты на «Сильверстоуне».

«Нет, никаких переговоров не было. Я был предельно откровенен, когда беседовал с командой, я совершенно ясно поделился своим видением ситуации. Теперь мне нужно, чтобы команда сказала мне “да” или “нет”. Команда знает на 100%, что я могу дать, и я уверен, что это то, что ей нужно.

Мне нечего сказать (о тестах Кубицы). Я сосредоточен на своей работе в гонке. Я довольно расслаблен и наслаждаюсь своей работой», — цитирует Массу Crash.

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