Алонсо остаётся в «Макларене». Кто займёт ещё четыре свободных места в Ф-1?

Источник: Reuters

В США, где в эти выходные состоится 17-й этап Формулы-1, Фернандо Алонсо объявил о продлении контракта с «Маклареном», в составе которого двукратный чемпион мира в следующем году проведёт уже свой четвёртый сезон подряд. Теперь только в трёх командах неизвестен состав пилотов на будущий год, это «Уильямс», «Торо Россо» и «Заубер», и борьба за четыре свободных кокпита идёт нешуточная.

«Чемпионат» рассказывает о том, что происходит на трансферном рынке Формулы-1.

Фернандо остался. Надолго ли?

Слухи о том, что Алонсо покидает «Макларен», появились едва ли не после первой же гонки: уже тогда было ясно, что двигатели «Хонды», мягко говоря, уступают конкурентам. Но Фернандо, надо отдать должное, честно отработал весь трёхлетний контракт, а к решительным мерам перешёл только в этом году: ещё весной испанец фактически поставил Уокингу ультиматум, пообещав уйти, если к сентябрю ему не предоставят способную побеждать машину.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.907407407407405% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bab4E9wl8ZF/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Presenting one half of your 2018 McLaren driver line-up, Fernando Alonso! #VamosFernando #TheSamuraiStays #McLaren #F1</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от McLaren Honda (@mclaren) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-19T16:02:00+00:00">Окт 19 2017 в 9:02 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Такой машины ему так и не дали, зато Заку Брауну удалось договориться с «Торо Россо», чтобы те досрочно расторгли контракт с «Рено» и забрали из Уокинга бедовую «Хонду», а сам «Макларен» со следующего года перешёл на французские движки. С этого момента все слухи поутихли, хотя стороны ещё несколько недель не подтверждали продление контракта. Эта задержка, впрочем, легко объяснима. Контракт с гонщиком начал обсуждаться только после окончательного решения о переходе «Макларена» на «Рено». Ключевым моментом переговоров был его срок.

Алонсо говорит, что соглашение долгосрочное, но ни он, ни «Макларен» конкретных сроков не называют. Это значит, что в контракте прописаны сценарии его расторжения по окончании сезона — после трёх лет мучений с «Хондой» Фернандо явно не готов связывать себя обязательствами ещё на годы. Кроме того, в конце сезона-2018 могут освободиться места во всех топ-командах, а Алонсо не такой пилот, чтобы уже сейчас отказаться от шанса попасть в одну из них.

«Уильямс»: между ветераном и статистом

Теперь свободных вакансий на стартовой решётке сезона-2018 остаётся только четыре, и самая перспективная из них — в «Уильямсе». Британская команда ещё не подтвердила ни одного пилота, однако нет никаких сомнений, что Лэнс Стролл, благодаря финансовой поддержке отца, останется в Гроуве, а вот кто станет его напарником — большой вопрос.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXIXglaBibi/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Fantastic job by Paul di Resta to be within 0.7s of Q2 at the #HungarianGP having never driven the car! #F1 #Hungary #WeAreRacing</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Williams Martini Racing (@williamsmartiniracing) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-29T12:37:40+00:00">Июл 29 2017 в 5:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Среди основных кандидатов в «Уильямс», который летом пытался переманить Алонсо, называют Роберта Кубицу и Пола ди Ресту, для которых британцы даже организовали сравнительные тесты. Их результаты неизвестны, однако оба варианта несут в себе серьёзные риски. Так, Пол ди Реста уже много лет не выступал в гонках «формул», да и на «Хунгароринге», где шотландец заменял Массу, гонщик ничем особенным не запомнился. В то же время далеко не факт, что Роберту Кубице удастся преодолеть все последствия травмы и стать ментором для Стролла.

Наиболее логичным в данной ситуации выглядит продление контракта с Фелипе Массой. Бразильский ветеран, год назад завершивший карьеру, был бы рад остаться, но в последние недели он постоянно твердит, что без него «Уильямсу» будет хуже — не самая дальновидная позиция при ведении переговоров. Также есть вариант с Паскалем Верляйном, которому Тото Вольф обещал поискать место на следующий сезон. Кроме «Уильямса», вариантов у Вольфа нет, а требования «Мартини», титульного спонсора команды, о присутствии в составе гонщика старше 25 лет, похоже, распространяются и на тест-пилотов тоже, так что дуэт Верляйн-Стролл не выглядит совсем уж фантастическим.

«Торо Россо»: что скажет доктор Марко?

Ещё больше интриги вокруг состава «Торо Россо», хотя ещё пару недель назад пара Квят-Гасли казалась вопросом решённым. На деле же всё совсем не так и есть реальный шанс, что Даниил Квят потеряет место призового пилота. Так или иначе, история научила паддок тому, что предсказать решения Хельмута Марко невозможно, и выступление Брендона Хартли в Остине — прекрасный тому пример. К слову, именно Хартли теперь является для Квята главной угрозой.

Пьер Гасли, дебют которого состоялся на недавнем Гран-при Малайзии, в этот уик-энд будет бороться за титул чемпиона «Супер Формулы». Француз сам пока не знает (или не признаётся), выступит ли он в Мексике, на следующем после США этапе. Не знают этого и Хартли с Квятом. Зато Гасли почти наверняка получит место основного пилота в следующем сезоне — он чемпион GP2, раскрылся в «Супер Формуле» и не подвёл на этапах в Малайзии и Японии. На данный момент француз сделал всё, чтобы стать призовым пилотом, и Хельмут Марко это по достоинству оценил.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:53.70370370370371% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BaaN19-gwzz/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Yup, that's my ugly mug above the @officialtororosso garage ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Brendon Hartley (@brendon_hartley) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-19T00:33:43+00:00">Окт 18 2017 в 5:33 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Что до второго кокпита, то здесь как раз и возникает коллизия между Квятом и Хартли. В США Квят в одном из интервью отметил, что его контракт с «Ред Булл» действует ещё два года. Правда, по этому контракту у россиянина больше обязанностей, чем прав, и он не гарантирует Даниилу место в боевой машине. У Хартли контракта с «Ред Булл» пока нет, но было бы наивно полагать, что в «Торо Россо» новозеландца позвали на одну-единственную гонку.

Кроме того, стоит отметить, что Хартли, который в свете ухода «Порше» из WEC остался без работы на следующий год, считался главным претендентом на место в Chip Ganassi Racing, топ-команды серии IndyCar. Однако на этой неделе стало известно, что Чип Ганасси подписал контракт с Робертом Уикенсом. То есть Ганасси и Хартли вели переговоры, но Брендон по какой-то причине от (очень) хорошего места в IndyCar отказался. Связаны ли эти причины с «Торо Россо»? Наверняка.

«Заубер»: аутсайдер ищет таланты (с деньгами)

Одно свободное место осталось и в «Заубере», главном аутсайдере современной Формулы-1. Швейцарцы тоже ещё не подтвердили ни одного из своих пилотов, однако Маркус Эрикссон почти наверняка сохранит за собой место — Longbow Finance, владельцы «Заубера», связаны с личными спонсорами шведа. И в следующем году напарником Эрикссона почти наверняка станет кто-то из слушателей Академии «Феррари».