Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Вандорн потеряет пять мест на старте Гран-при Японии
Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн будет наказан за смену двигателя на
Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн будет наказан за смену двигателя на
25-летний бельгиец потеряет пять позиций на стартовой решетке.
В связи с большим пробегом нынешнего двигателя на болиде Вандорна инженеры «Хонды» приняли решение о его замене. При этом чтобы наказание было минимальным, будет произведена замена только двигателя внутреннего сгорания, тогда как все остальные компоненты останутся с предыдущего этапа.
Напомним, после двух подряд седьмых мест в Сингапуре и Малайзии Вандорн финишировал 14-м в Японии. С 13 очками он занимает 15-е место в общем зачете.
17-й этап чемпионата мира