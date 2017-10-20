Вандорн потеряет пять мест на старте Гран-при Японии

В связи с большим пробегом нынешнего двигателя на болиде Вандорна инженеры «Хонды» приняли решение о его замене. При этом чтобы наказание было минимальным, будет произведена замена только двигателя внутреннего сгорания, тогда как все остальные компоненты останутся с предыдущего этапа.