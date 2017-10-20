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15:08 (мск), источник: Советский спорт

Вандорн потеряет пять мест на старте Гран-при Японии

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн будет наказан за смену двигателя на Гран-при США, сообщает Autosport.

Источник: РИА "Новости"

25-летний бельгиец потеряет пять позиций на стартовой решетке.

В связи с большим пробегом нынешнего двигателя на болиде Вандорна инженеры «Хонды» приняли решение о его замене. При этом чтобы наказание было минимальным, будет произведена замена только двигателя внутреннего сгорания, тогда как все остальные компоненты останутся с предыдущего этапа.

Напомним, после двух подряд седьмых мест в Сингапуре и Малайзии Вандорн финишировал 14-м в Японии. С 13 очками он занимает 15-е место в общем зачете.

17-й этап чемпионата мира Гран-при США на трассе в Остине пройдет 20—22 октября.

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