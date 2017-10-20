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14:12 (мск), источник: ТАСС

Российский пилот «Торо Россо» Квят пропустит первую свободную практику Гран-при США

ТАСС, 20 октября. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Торо Россо» Даниил Квят пропустит первую практику на Гран- при США. Об этом сообщает портал Daily Autosport.

Вместо россиянина за руль болида в первой серии свободных заездов сядет индонезиец Шон Гелаэль. Сообщается, что Квят примет участие во второй практике в пятницу. Первая серия свободных заездов Гран-при США начнется с 17:55 мск, вторая — 21:55 мск.

Квят был отстранен командой от предыдущих двух гонок — в Малайзии и Японии, а его место занял француз Пьер Гасли. После Гран-при Японии второй пилот «Торо Россо» — испанец Карлос Сайнс-младший — перешел в «Рено», и на предстоящий этап в США команда вернула в состав Квята, тогда как Гасли пропустит гонку из-за участия в финальном этапе «Суперформулы», где ведет борьбу за титул. Вместо француза в США поедет новозеландец Брендон Хартли.

Прошлый сезон Квят начинал в команде «Ред Булл», но после Гран-при России ее руководство произвело рокировку пилотов с младшей командой. В результате Квят вернулся в «Торо Россо», в которой начинал карьеру в «Формуле-1» в 2014 году, а его место в «Ред Булл» занял голландец Макс Ферстаппен. Лучшим результатом Квята в «Формуле-1» является второе место на Гран-при Венгрии в 2015 году.

Гран-при США пройдет 20—22 октября в Остине (штат Техас). После пройдут Гран-при Мексики (27—29 октября), Бразилии (10—12 ноября) и Абу-Даби (24—26 ноября).

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