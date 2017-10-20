«У меня контракт ещё на два года». Что нового мы узнали о судьбе Квята

Источник: РИА "Новости"

Четверг перед американским этапом Формулы-1 на «Трассе Америк» в Остине стал первой возможностью услышать комментарии Даниила Квята по поводу его отстранения от выступлений на два Гран-при Ф-1. При этом даже состоявшийся переход Карлоса Сайнса ничего не гарантирует россиянину: новым конкурентом в борьбе за кокпит на последних этапах сезона-2017, так и на весь 2018 год стал победитель «24 часов Ле-Мана». Что всё-таки ждёт Квята и какие новые детали мы узнали? Давайте по пунктам.

1. Когда мы писали про выбор Брендона Хартли в качестве замены Пьеру Гасли, то многие подняли на смех предположение, что «Ред Булл» рассматривает новозеландца как серьёзного кандидата на выступления в «Торо Россо» в 2018-м. Думаем, сейчас уже никто не смеётся. Хартли нацелен на полноценный сезон в Ф-1, а «Ред Булл» хочет иметь несколько альтернатив. При этом Марко и компании явно интересен собственный воспитанник, правильно отреагировавший на исключение из программы упорной работой и сильными результатами. Брать Хартли всего на один Гран-при в такой ситуации странно — логично дать новозеландцу проехать все оставшиеся гонки, даже если он напрочь провалится в Остине. Было бы странно оставить на обочине после двух этапов и Гасли.

С другой стороны, с двумя дебютантами у «Торо Россо» ещё меньше шансов побороться за шестое место в Кубке конструкторов — и вот этот фактор играет на Квята. К тому же между гонками в США и Мексике всего неделя — насколько логично вновь перемешивать состав во время столь короткой паузы? Так что, в теории, «Торо Россо» может сохранить дуэт Квят-Хартли в Мехико, а потом уже объявить состав на финальные две гонки.

2. В Остине Квят получил машину и гоночного инженера Сайнса, а Хартли — экс-болид самого Квята и Гасли, а также бывшего инженера Даниила. Запутанная ситуация. Выходит, что Брендон будет работать с механиками и частью инженеров, которые уже слегка привыкли к Пьеру. Если Гасли вернётся через гонку, то неужто всем сотрудникам вновь придётся «махнуться» пилотами? Так что если бы в «Торо Россо» однозначно намеревались выставить в Мексике дуэт Гасли — Хартли, то для Брендона было бы логично заполучить в Остине бригаду Сайнса, а Даниилу — вновь встретится с родными механиками и неопытным инженером Амленом. Выходит, ничего не решено, а Квяту дали-таки шанс показать себя с другим — и при этом хорошо знакомым по 2014 году — инженером? Приятно, если так.

3. Неожиданная интрига от Auto Motor und Sport: в «Рено» к Остину подготовили обновления двигателя, и один экземпляр мотора выделили «Торо Россо». Пока неясно, кто из пилотов получит его — а в комплекте с ним и штраф в виде потери позиций на стартовой решётке. Выбор в пользу Квята был бы издевательством — на фоне отстранения на две гонки, пропуска первой практики и, возможно, вообще последнего шанса проявить себя. В AMuS предположили, что обновление получит Хартли — мол, все равно в первом Гран-при от него многого не ждут, зато к Мехико Брендон уже подойдёт с новой и более мощной техникой. Обновления от «Рено» должны принести одну-полторы десятых — если так, это не должно помешать Квяту обогнать Хартли в квалификации.



4. Квят в общении с журналистами обошёлся без громких слов. Мол, понятно, что после решения команды он не мог быть доволен, но будущее лучше обсуждать за закрытыми дверями. Обида на «Торо Россо» почувствовалась лишь в одной цитате: «Я не слишком печалился по поводу пропуска двух этих гонок, ведь команда выступила на них не очень хорошо». Впрочем, Квят тут же оговорился, что все равно всегда хочет гоняться, а не сидеть дома.

5. И Квят, и Хартли не сделали никаких заявлений насчёт возможного выступления на Гран-при Мексики — то ли не знают, то ли не имеют права разглашать информацию. Оба настроены хорошо провести ближайший уик-энд — не более того.

6. Похвально, что Даниил не стал юлить и взял на себя солидную часть вины за случившееся мини-увольнение. Квят признал, что допустил довольного много ошибок, хотя в целом и не считает собственную форму плохой. Прозвучала одна интересная фраза (цитата по русскому Motorsport): «Да, были ошибки с моей стороны, которые родились из кое-чего еще». Что это за «кое-что ещё»? Намёк на частые технические проблемы? На недостаточно качественную работу инженерной бригады? На иные скрытые моменты? Что ж, тем интереснее, что в США Квят будет работать именно с Марко Матассой и его коллегами.

7. Многие сорвиголовы советовали Квяту послать Хельмута Марко и компанию на три буквы и, например, отказаться от выступлений в США. Хорошенький совет — исполнение которого обошлось бы Даниилу, скажем, в пару миллионов долларов. У Квята продолжает действовать контракт с «Ред Булл», причём он рассчитан до конца 2019 года. Понятно, что никакой здравый человек не будет идти на действия, грозящие большой неустойкой.

Можно ли тут говорить о кабале? Слушайте, ну у вложивших в пилота деньги «быков» должна быть гарантия компенсации на случай интереса к Квяту других команд. Если же Даниил покинет Ф-1, то дальше будет два варианта — либо контракт разрывается и россиянин без ограничений подыскивает любые варианты, либо «Ред Булл» пристроит пилота в другую серию — WEC, Формулу-Е, ДТМ, Blancpain… Тут уж поддержка «быков» может только помочь.