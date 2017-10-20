«У меня контракт ещё на два года». Что нового мы узнали о судьбе Квята
Никто не знает, станет ли
Никто не знает, станет ли
Четверг перед американским этапом Формулы-1 на «Трассе Америк» в Остине стал первой возможностью услышать комментарии Даниила Квята по поводу его отстранения от выступлений на два
1. Когда мы писали про выбор Брендона Хартли в качестве замены Пьеру Гасли, то многие подняли на смех предположение, что «Ред Булл» рассматривает новозеландца как серьёзного кандидата на выступления в «Торо Россо» в 2018-м. Думаем, сейчас уже никто не смеётся. Хартли нацелен на полноценный сезон в Ф-1, а «Ред Булл» хочет иметь несколько альтернатив. При этом Марко и компании явно интересен собственный воспитанник, правильно отреагировавший на исключение из программы упорной работой и сильными результатами. Брать Хартли всего на один
С другой стороны, с двумя дебютантами у «Торо Россо» ещё меньше шансов побороться за шестое место в Кубке конструкторов — и вот этот фактор играет на Квята. К тому же между гонками в США и Мексике всего неделя — насколько логично вновь перемешивать состав во время столь короткой паузы? Так что, в теории, «Торо Россо» может сохранить дуэт
2. В Остине Квят получил машину и гоночного инженера Сайнса, а Хартли —
3. Неожиданная интрига от Auto Motor und Sport: в «Рено» к Остину подготовили обновления двигателя, и один экземпляр мотора выделили «Торо Россо». Пока неясно, кто из пилотов получит его — а в комплекте с ним и штраф в виде потери позиций на стартовой решётке. Выбор в пользу Квята был бы издевательством — на фоне отстранения на две гонки, пропуска первой практики и, возможно, вообще последнего шанса проявить себя. В AMuS предположили, что обновление получит Хартли — мол, все равно в первом
4. Квят в общении с журналистами обошёлся без громких слов. Мол, понятно, что после решения команды он не мог быть доволен, но будущее лучше обсуждать за закрытыми дверями. Обида на «Торо Россо» почувствовалась лишь в одной цитате: «Я не слишком печалился по поводу пропуска двух этих гонок, ведь команда выступила на них не очень хорошо». Впрочем, Квят тут же оговорился, что все равно всегда хочет гоняться, а не сидеть дома.
5. И Квят, и Хартли не сделали никаких заявлений насчёт возможного выступления на
6. Похвально, что Даниил не стал юлить и взял на себя солидную часть вины за случившееся
7. Многие сорвиголовы советовали Квяту послать Хельмута Марко и компанию на три буквы и, например, отказаться от выступлений в США. Хорошенький совет — исполнение которого обошлось бы Даниилу, скажем, в пару миллионов долларов. У Квята продолжает действовать контракт с «Ред Булл», причём он рассчитан до конца 2019 года. Понятно, что никакой здравый человек не будет идти на действия, грозящие большой неустойкой.
Можно ли тут говорить о кабале? Слушайте, ну у вложивших в пилота деньги «быков» должна быть гарантия компенсации на случай интереса к Квяту других команд. Если же Даниил покинет Ф-1, то дальше будет два варианта — либо контракт разрывается и россиянин без ограничений подыскивает любые варианты, либо «Ред Булл» пристроит пилота в другую серию — WEC,
Итог? Ясно только то, что ничего не ясно. Логика подталкивает к неприятному сценарию в виде дуэта