Ферстаппен, Хюлькенберг и один из пилотов «Торо Россо» получат штрафы за моторы
Компания «Рено» подготовила к
Компания «Рено» подготовила к
Обновлённая версия двигателя внутреннего сгорания должна поднять как мощность, так и надёжность силовой установки. В «Рено» ожидают, что новинка принесёт от одной до полутора десятых на круге.
По одному из экземпляров новинки получит каждая из трёх команд «Рено». Соответственно, обладателям новых двигателей придётся получить штрафы в виде потери как минимум десяти позиций на стартовой решётке, так как все пилоты с двигателями «Рено» уже задействовали по крайней мере по четыре элемента силовых установок. В заводской команде новый мотор, а также турбину и