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00:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Ферстаппен, Хюлькенберг и один из пилотов «Торо Россо» получат штрафы за моторы

Компания «Рено» подготовила к Гран-при США обновление мотора, информирует Auto Motor und Sport.

Источник: Reuters

Обновлённая версия двигателя внутреннего сгорания должна поднять как мощность, так и надёжность силовой установки. В «Рено» ожидают, что новинка принесёт от одной до полутора десятых на круге.

По одному из экземпляров новинки получит каждая из трёх команд «Рено». Соответственно, обладателям новых двигателей придётся получить штрафы в виде потери как минимум десяти позиций на стартовой решётке, так как все пилоты с двигателями «Рено» уже задействовали по крайней мере по четыре элемента силовых установок. В заводской команде новый мотор, а также турбину и MGU-H получит Нико Хюлькенберг, в «Ред Булл» аналогичный набор новинок — у Макса Ферстаппена. Насчёт «Торо Россо» точной информации нет — есть только предположение, что логичнее поставить двигатель Брендону Хартли, так как он всё равно вряд ли сумеет показать высокий результат в дебютном Гран-при.

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