Даниил Квят: Мне нужны определенные объяснения от «Ред Булл»
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят перед «Гран-при США» высказал мнение, что он заслуживает получить объяснения от «Ред Булла» по поводу своей замены на Пьера Гасли.
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят перед «Гран-при США» высказал мнение, что он заслуживает получить объяснения от «Ред Булла» по поводу своей замены на Пьера Гасли.
Француз занял место россиянина в команде на двух предыдущих этапах.
— Как я отнесся к решению «Ред Булл» заменить себя на Гасли? В определенной степени это была новость из ниоткуда, — приводит Motorsport слова Квята. — Но что случилось — то случилось. Мы поговорим с «Ред Булл» за закрытыми дверями и решим, что будем делать дальше. Конечно, мне нужны определенные объяснения. Относительно будущих шагов, относительно того, чего они ждут от меня и тому подобных вещей. Это было бы здорово. В остальном я просто приехал сюда, чтобы фокусироваться на гонке и провести ее наилучшим образом.
Я просто делаю свою работу. У меня есть контракт с «Ред Булл», насколько я понимаю, на следующие два года, и пока он действует, я должен работать настолько хорошо, насколько могу. Если представятся другие возможности или возникнут другие обстоятельства, мы обсудим это вместе. Это лучший способ двигаться дальше.
Помимо этого мне сложно сказать
— Какой была ваша собственная реакция на отстранение?
— Я не думаю, что мог быть доволен. Но через день… Вообще, я не думаю, что все было так уж плохо. Если принять во внимание, как прошли эти гонки для команды, я мало что пропустил. Но ты всегда хочешь гоняться. Как я и сказал, мы обсудим эти вещи за закрытыми дверями. Мы решим, какими будут следующие шаги. И да… Я думаю, что заслуживаю получить объяснения.
Я не хочу обсуждать сейчас, честно со мной поступили или нет. Разговоры об этом не помогут мне сфокусироваться на
Если ты гонщик, ты хочешь продолжать гоняться. Но я всегда стараюсь найти позитивные стороны. Сейчас я вернулся с новым восприятием всего, с новыми силами, чтобы постараться это использовать себе на пользу в течение предстоящего