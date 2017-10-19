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15:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Хэмилтон: Я бы с радостью отказался от своей работы, чтобы стать космонавтом

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон посетил космический центр НАСА в Хьюстоне перед предстоящим Гран-при США.

Источник: AP 2017

Британский гонщик остался под большим впечатлением от центра и заявил о готовности сменить профессию.

«Я бы с радостью отказался от своей работы, чтобы приступить к работе здесь. Я хочу работать в этом бассейне (для имитации эффекта невесомости), а затем уходить в космос», — заявил Хэмилтон, слова которого приводит издание Eveningtelegraph.

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