СМИ: Пилот Алонсо продлит контракт с командой «Формулы-1» «Макларен»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Божена Рынска оскорбила Собчак на всю страну
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Эксперт: как изменится российский рынок труда
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Астана
Маккаби Тель-Авив
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Авангард
Футбол. Еврокубки
20:00
Лугано
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева
Стяуа
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Кельн
Футбол. Еврокубки
20:00
Црвена Звезда
Арсенал
Футбол. Еврокубки
20:00
Коньяспор
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
20:00
Марсель
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
20:00
Эстерсунд
Атлетик
Футбол. Еврокубки
20:00
Заря Лг
Герта
Футбол. Еврокубки
20:00
Ницца
Лацио
Футбол. Еврокубки
20:00
Зюлте-Варегем
Витесс
Футбол. Еврокубки
20:00
Зенит
Русенборг
Футбол. Еврокубки
20:00
Вардар
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
22:05
Вильярреал
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:05
Скендербеу
Партизан
Футбол. Еврокубки
22:05
Динамо К
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:05
Брага
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
22:05
Хоффенхайм
Истанбул ББ
Футбол. Еврокубки
22:05
Милан
АЕК
Футбол. Еврокубки
22:05
Аустрия В
Риека
Футбол. Еврокубки
22:05
Эвертон
Лион
Футбол. Еврокубки
22:05
Аталанта
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:05
Шериф
Локомотив М
Футбол. Еврокубки
22:05
Злин
Копенгаген
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз5
Монреаль Канадиенс1
Хоккей. НХЛ
20.10
Бостон Брюинз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
20.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
20.10
Филадельфия Флайерз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
20.10
Коламбус Блю Джэкетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз5
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
20.10
Оттава Сенаторз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
02:30
Торонто Мэйпл Ливз6
Детройт Ред Уингз3
Все события
СМИ: охранник больницы рассказал подробности смерти Марьянова
Лавров предупредил ЕС: это может плохо кончиться
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Овечкин сломал дверь ФБР: обзор дня в НХЛ
Гран-при США: матч-пойнт Хэмилтона, возвращение Квята
Владимир Познер рассказал Юрию Дудю, как жениться в 74 года
Джонни Депп подал в суд на своего адвоката
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Секс сокращает жизнь
Имущество Захарченко хотят конфисковать в пользу государства
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Фоторепортажи
10«Интер» победил «Милан» в дерби
16Мария Шарапова. Ранний вылет
14:16 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Пилот Алонсо продлит контракт с командой «Формулы-1» «Макларен»

МОСКВА, 19 окт — Р-Спорт. Двукратный чемпион «Формулы-1» испанский гонщик Фернандо Алонсо продлит контракт с командой «Макларен», сообщает autobild.de.

Источник: РИА "Новости"

Издание утверждает, что, по мнению экспертов, Алонсо будет получать более 30 миллионов евро в год.

В конце 2014 года Алонсо подписал контракт с «Маклареном» на 3 сезона, однако не сумел добиться с командой успеха, поскольку моторы Honda, которые британская «конюшня» использует с сезона-2015, оказались неконкурентоспособными.

По ходу текущего сезона Алонсо заявлял, что готов рассмотреть предложения от других команд, и что намерен покинуть «Макларен», если команда не начнет побеждать.

В сентябре стало известно, что «Макларен» прекращает сотрудничество с Honda и в новом сезоне переходит на двигатели Renault. По слухам в СМИ, решение было принято, чтобы удержать 36-летнего испанца в «Макларене».

Грациозная красотка: фото чемпионки мира и Европы Дианы Борисовой
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ
Американка обошла Медведеву в борьбе за звание спортсменки года
Овечкин сломал дверь ФБР: обзор дня в НХЛ
Гран-при США: матч-пойнт Хэмилтона, возвращение Квята
Месси съел таблетку из носка в матче Лиги чемпионов (видео)
Фанаты: У коня в шахматах вариантов больше атаковать, чем у ЦСКА
Промес претендует на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Новости
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
За три года цены на дачи просели на четверть
Элитная недвижимость будет доступнее благодаря субсидируемой ипотеке
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь