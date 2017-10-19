СМИ: Пилот Алонсо продлит контракт с командой «Формулы-1» «Макларен»
МОСКВА, 19 окт —
МОСКВА, 19 окт —
Издание утверждает, что, по мнению экспертов, Алонсо будет получать более 30 миллионов евро в год.
В конце 2014 года Алонсо подписал контракт с «Маклареном» на 3 сезона, однако не сумел добиться с командой успеха, поскольку моторы Honda, которые британская «конюшня» использует с сезона-2015, оказались неконкурентоспособными.
По ходу текущего сезона Алонсо заявлял, что готов рассмотреть предложения от других команд, и что намерен покинуть «Макларен», если команда не начнет побеждать.
В сентябре стало известно, что «Макларен» прекращает сотрудничество с Honda и в новом сезоне переходит на двигатели Renault. По слухам в СМИ, решение было принято, чтобы удержать 36-летнего испанца в «Макларене».