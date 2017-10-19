СМИ: Пилот Алонсо продлит контракт с командой «Формулы-1» «Макларен»

Источник: РИА "Новости"

Издание утверждает, что, по мнению экспертов, Алонсо будет получать более 30 миллионов евро в год.

В конце 2014 года Алонсо подписал контракт с «Маклареном» на 3 сезона, однако не сумел добиться с командой успеха, поскольку моторы Honda, которые британская «конюшня» использует с сезона-2015, оказались неконкурентоспособными.

По ходу текущего сезона Алонсо заявлял, что готов рассмотреть предложения от других команд, и что намерен покинуть «Макларен», если команда не начнет побеждать.