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12:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Появилось первое фото Хартли в комбинезоне «Торо Россо»

В Сети появилось первое фото Брендона Хартли в комбинезоне пилота команды «Торо Россо».

Источник: AP 2017

Британский гонщик будет подменять на Гран-пари США Пьера Гасли, вынужденного пропустить гонку Формулы-1 из-за пересечения дат с этапом Супер Формулы.

Ранее стало известно, что в Остине болид Даниила Квята расположится в боксах, которые ранее предназначались для Карлоса Сайнса, досрочно перешедшего в «Рено». При этом по-прежнему неизвестно, с какими гоночными инженерами будут работать Квят и Хартли.

Во время загрузки произошла ошибка.
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