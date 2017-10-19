Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Появилось первое фото Хартли в комбинезоне «Торо Россо»
В Сети появилось первое фото Брендона Хартли в комбинезоне пилота команды «Торо Россо».
В Сети появилось первое фото Брендона Хартли в комбинезоне пилота команды «Торо Россо».
Британский гонщик будет подменять на
Ранее стало известно, что в Остине болид Даниила Квята расположится в боксах, которые ранее предназначались для Карлоса Сайнса, досрочно перешедшего в «Рено». При этом