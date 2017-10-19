Появилось первое фото Хартли в комбинезоне «Торо Россо»

Британский гонщик будет подменять на Гран-пари США Пьера Гасли, вынужденного пропустить гонку Формулы-1 из-за пересечения дат с этапом Супер Формулы.



Ранее стало известно, что в Остине болид Даниила Квята расположится в боксах, которые ранее предназначались для Карлоса Сайнса, досрочно перешедшего в «Рено». При этом по-прежнему неизвестно, с какими гоночными инженерами будут работать Квят и Хартли.