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12:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Ферстаппен посетил космический центр НАСА в Хьюстоне

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил возможность посетить космический центр НАСА имени Линдона Джонсона, расположенный к юго-востоку от Хьюстона.

Источник: Reuters

Этот центр является одним из первых объектов НАСА и уже на протяжении 50 лет занимается подготовкой астронавтов. Именно в этом центре разрабатывались миссии «Аполло», «Скайлаб» и «Шаттл».

В рамках своего визита голландец получил возможность испытать тренажёр, имитирующий меньшее гравитационное поле, чем у Земли.

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