Ферстаппен посетил космический центр НАСА в Хьюстоне

Этот центр является одним из первых объектов НАСА и уже на протяжении 50 лет занимается подготовкой астронавтов. Именно в этом центре разрабатывались миссии «Аполло», «Скайлаб» и «Шаттл».



В рамках своего визита голландец получил возможность испытать тренажёр, имитирующий меньшее гравитационное поле, чем у Земли.