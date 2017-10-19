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Ферстаппен посетил космический центр НАСА в Хьюстоне
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил возможность посетить космический центр НАСА имени Линдона Джонсона, расположенный к
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил возможность посетить космический центр НАСА имени Линдона Джонсона, расположенный к
Этот центр является одним из первых объектов НАСА и уже на протяжении 50 лет занимается подготовкой астронавтов. Именно в этом центре разрабатывались миссии «Аполло», «Скайлаб» и «Шаттл».
В рамках своего визита голландец получил возможность испытать тренажёр, имитирующий меньшее гравитационное поле, чем у Земли.