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11:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Во Франции инициировали расследование по факту продажи Ф-1 Liberty Media

Финансовая национальная прокуратура Франции открыла расследование относительно решения ФИА, предоставившего зелёный свет на продажу коммерческих прав на Формулу-1 компании Liberty Media.

Источник: AP 2017

Согласно информации New York Times, французские власти ищут информацию о возможном конфликте интересов, относящемся к исполнению руководством ФИА роли арбитра в вопросе продажи прав на Ф-1, тогда как федерация сама владела долей в спорте. ФИА являлась владелицей 1% акций Формулы-1 до продажи коммерческих прав Liberty Media по соглашению с прежним владельцем серии, фондом CVC.

«Мы полностью уверены в том, что при любом расследовании будет установлено, что ФИА действовала надлежащим образом во все времена, и мы готовы сотрудничать с любыми органами, если какие-либо расследования начнутся или будут декларированы соответствующими органами», — прокомментировали эту информацию в ФИА.

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