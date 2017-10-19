Матч-пойнт Хэмилтона, возвращение Квята и другие интриги Гран-при США
Станет ли Хэмилтон чемпионом досрочно, в какой форме вернётся Квят и что покажут Сайнс в «Рено» и Хартли в «Торо Россо»?
Станет ли Хэмилтон чемпионом досрочно, в какой форме вернётся Квят и что покажут Сайнс в «Рено» и Хартли в «Торо Россо»?
Сезон Формулы-1 вступает в решающую стадию — до конца чемпионата остаётся лишь четыре гонки, а судьба чемпионского титула может быть решена уже на
Главные интриги
Станет ли Хэмилтон чемпионом уже в США?
Два года назад Льюис Хэмилтон на
Чтобы уже в США отметить свой четвёртый титул, Хэмилтону нужно отыграть у Феттеля 16 очков. Это значит, что самому Льюису нужно финишировать не ниже второго места, и даже в случае победы британцу придётся надеяться на провал на соперника: если Себ закончит гонку в топ-5, то сохранит надежды на титул до следующего этапа. В последние два года это для Феттеля не было проблемой: в 2016-м он занял в Остине четвёртое место, а в 2015-м поднялся на подиум.
В Кубке конструкторов ситуация более однозначная: «Мерседес» практически наверняка обеспечит себе победу уже в этот
Когда Остин покорится «Феррари»?
В США «Феррари» в последний раз побеждала в 2006 году — это было ещё в Индианаполисе, когда за рулём красной машины сидел Михаэль Шумахер. В 2007-м американский
Правда, в трёх последних гонках текущего сезона «Феррари» не удаётся даже этого. Авария в Сингапуре и технические неполадки в Сузуке и
«Трасса Америк» собрана из известных фрагментов европейских автодромов. Здесь есть аналог связки «Мэгготс-Бэккетс» на «Сильверстоуне», знаменитый поворот «Истанбул-Парка» с несколькими апексами и даже эска, напоминающая повороты имени Сенны на «Интерлагосе». Однако здесь также есть две длинные прямые и ещё несколько скоростных отрезков, на которых «Мерседес» будет крайне силён. Даст ли «Феррари» «Серебряным стрелам» бой или «Скудерия»
Хартли и Квят: кто кого?
За два этапа —
Хартли был резервным пилотом «Ред Булл» и «Торо Россо» с 2008 года и вплоть до отчисления из программы посреди сезона-2010: новозеландцу не удалось раскрыться в «Мировой серии Рено», и Хельмут Марко без промедления избавился от него. В 2012-м Хартли проехал 90 кругов на тестах «Мерседеса» в
Хартли будет выступать бок о бок с Даниилом Квятом, выступление которого до последнего тоже было под сомнением. Контракт с россиянином на следующий год ещё не продлён, и «Ред Булл» ясно дал понять, что его ещё нужно заслужить. Приглашение Хартли демонстрирует, что у Хельмута Марко есть варианты на замену Даниила. Так что у Квята, как и у Хартли, может больше не быть шансов в Формуле-1.
Сайнс в «Рено»: чем запомнится первая гонка?
Ещё одна премьера выходных: Карлос Сайнс впервые выйдет на старт в составе «Рено». В свете перехода испанца в следующем сезоне «Ред Булл» не стал упираться и удерживать гонщика, который проедет вместо Палмера все четыре оставшихся этапа. Это будет первая гонка Сайнса вне системы «Ред Булл», он ещё не знаком с командой и совершенно не знает болид, так что многого от Карлоса не ждут. Тем не менее, весь
За «Торо Россо» Сайнс провёл 56 гонок (второй показатель после
Масса и «Уильямс»: кто кому нужнее?
До конца текущего сезона остаётся ещё четыре гонки, но некоторые очертания следующего видны уже сейчас. Тем не менее до сих пор не объявлены составы четырёх команд 2018 года. Фернандо Алонсо всё ещё сомневается, продлевать ли ему контракт с «Маклареном», Хельмут Марко ещё не определился с составом «Торо Россо», а аутсайдеры из «Заубера» назовут пилотов в самый последний момент. Тем временем, наиболее активные движения сейчас происходят вокруг кресла пилота «Уильямса» — в Гроуве ещё не знают, кто станет напарником Лэнса Стролла в следующем году.
В последние дни действующий пилот команды Фелипе Масса раз за разом повторяет, что без него Гроуву будет хуже. «Грустно, что команда может выбрать направление, которое, возможно, навредит ей, — говорит бразильский ветеран. — На данном этапе команда развивается в позитивном направлении, если же
Наиболее логичным для «Уильямса» выглядит продолжение работы с Массой, однако для этого бразильцу нужно продемонстрировать свою ценность. В четырёх последних гонках Стролл набрал вдвое больше очков — четырнадцать против семи, именно усилиями канадца «Уильямс» всё ещё держится впереди «Торо Россо». Изменится ли ситуация в Остине?
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