Матч-пойнт Хэмилтона, возвращение Квята и другие интриги Гран-при США

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Сезон Формулы-1 вступает в решающую стадию — до конца чемпионата остаётся лишь четыре гонки, а судьба чемпионского титула может быть решена уже на Гран-при США в предстоящий уик-энд. На «Трасе Америк» в Остине «Феррари» ещё ни разу не побеждала, а Себастьян Феттель после трёх катастрофических Гран-при подряд может надеяться лишь на чудо. Тем не менее чемпионство Хэмилтону по-прежнему не гарантировано. Льюис всегда превосходно выступал в Америке и в 2007-м одержал здесь одну из своих первых побед. В общей сложности британец выигрывал в Штатах пять раз — столько же побед у Михаэля Шумахера, так что у Хэмилтона есть реальные шансы пополнить список своих рекордов.

Главные интриги Гран-при США Формулы-1 — в обзоре «Чемпионата».

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Станет ли Хэмилтон чемпионом уже в США?

Два года назад Льюис Хэмилтон на Гран-при США победил Нико Росберга и за три этапа до окончания сезона гарантировал себе третий чемпионский титул. В этот раз история может повториться — до окончания сезона остаётся ещё четыре гонки, но у Хэмилтона уже сейчас есть шанс закрыть вопрос о чемпионстве.



Чтобы уже в США отметить свой четвёртый титул, Хэмилтону нужно отыграть у Феттеля 16 очков. Это значит, что самому Льюису нужно финишировать не ниже второго места, и даже в случае победы британцу придётся надеяться на провал на соперника: если Себ закончит гонку в топ-5, то сохранит надежды на титул до следующего этапа. В последние два года это для Феттеля не было проблемой: в 2016-м он занял в Остине четвёртое место, а в 2015-м поднялся на подиум.

В Кубке конструкторов ситуация более однозначная: «Мерседес» практически наверняка обеспечит себе победу уже в этот уик-энд. Сейчас «Серебряные стрелы» опережают «Феррари» на 145 очков, а после гонки в США набрать можно будет не более 129. Таким образом, «Мерседесу» нужно не проиграть «Скудерии» 16 очков, и тогда немцы автоматически станут обладателями Кубка конструкторов — уже в четвёртый раз подряд.

Когда Остин покорится «Феррари»?

В США «Феррари» в последний раз побеждала в 2006 году — это было ещё в Индианаполисе, когда за рулём красной машины сидел Михаэль Шумахер. В 2007-м американский Гран-при выиграл Льюис Хэмилтон, и это была последняя гонка Формулы-1 на «Старой кирпичнице», а с 2012-го «Большие призы» проходят на новой «Трассе Америк» в штате Техас. И эта самая трасса «Феррари» ещё ни разу не покорялась. За пять лет пилоты «Скудерии» только два раза поднимались на подиум — и то не выше третьего места.

Правда, в трёх последних гонках текущего сезона «Феррари» не удаётся даже этого. Авария в Сингапуре и технические неполадки в Сузуке и Куала-Лумпуре очень дорого обошлись команде. Речи о титуле уже не идёт, «Феррари» отброшена далеко назад и деморализована. Прежде всего коллективу необходимо вернуть уверенность в себе и лишь после этого думать о победе в чемпионате — в 2018-м, скорее всего.



«Трасса Америк» собрана из известных фрагментов европейских автодромов. Здесь есть аналог связки «Мэгготс-Бэккетс» на «Сильверстоуне», знаменитый поворот «Истанбул-Парка» с несколькими апексами и даже эска, напоминающая повороты имени Сенны на «Интерлагосе». Однако здесь также есть две длинные прямые и ещё несколько скоростных отрезков, на которых «Мерседес» будет крайне силён. Даст ли «Феррари» «Серебряным стрелам» бой или «Скудерия» по-прежнему в глубоком нокауте? Ответит Гран-при США.

Хартли и Квят: кто кого?

За два этапа — Гран-при Японии и США — в составе «Торо Россо» в общей сложности выступят четыре пилота. В Остине в боевой кокпит возвращается Даниил Квят, отстранённый командой ради дебюта Пьера Гасли. В то же время сам француз остался в Японии, чтобы бороться за титул в местной «Супер Формуле», а на его место Хельмут Марко позвал Брендона Хартли, немало удивив весь паддок.

Хартли был резервным пилотом «Ред Булл» и «Торо Россо» с 2008 года и вплоть до отчисления из программы посреди сезона-2010: новозеландцу не удалось раскрыться в «Мировой серии Рено», и Хельмут Марко без промедления избавился от него. В 2012-м Хартли проехал 90 кругов на тестах «Мерседеса» в Маньи-Кур, после этого он два года числился резервистом «Серебряных стрел». Но когда в 2014-м Хартли пригласила «Порше», он сконцентрировался на гонках на выносливость. В 2015-м Брендон вместе с Марком Уэббером стал чемпионом WEC, а совсем недавно одержал свою первую победу в «24 часах Ле-Мана». Тем не менее, кандидатура Хартли оказалась столь неожиданной, что в первые слухи о его выходе на замену никто не поверил.



Хартли будет выступать бок о бок с Даниилом Квятом, выступление которого до последнего тоже было под сомнением. Контракт с россиянином на следующий год ещё не продлён, и «Ред Булл» ясно дал понять, что его ещё нужно заслужить. Приглашение Хартли демонстрирует, что у Хельмута Марко есть варианты на замену Даниила. Так что у Квята, как и у Хартли, может больше не быть шансов в Формуле-1.

Сайнс в «Рено»: чем запомнится первая гонка?

Ещё одна премьера выходных: Карлос Сайнс впервые выйдет на старт в составе «Рено». В свете перехода испанца в следующем сезоне «Ред Булл» не стал упираться и удерживать гонщика, который проедет вместо Палмера все четыре оставшихся этапа. Это будет первая гонка Сайнса вне системы «Ред Булл», он ещё не знаком с командой и совершенно не знает болид, так что многого от Карлоса не ждут. Тем не менее, весь уик-энд он будет под прессингом постоянного внимания болельщиков и СМИ.



За «Торо Россо» Сайнс провёл 56 гонок (второй показатель после Жана-Эрика Верня — 58) и набрал за это время 112 очков — больше, чем любой другой пилот (правда, в среднем Ферстаппен приносил Фаэнце по 2,7 очка за гонку, а Сайнс — по 2). Он так и не сумел привести «Торо Россо» на подиум, но этого ещё не удавалось никому, за исключением сенсационной победы Феттеля в Монце. Всей своей карьерой Сайнс обязан «Ред Булл» и «Торо Россо», но теперь в ней наступает совершенно новый этап и появляется новый вызов.

Масса и «Уильямс»: кто кому нужнее?

До конца текущего сезона остаётся ещё четыре гонки, но некоторые очертания следующего видны уже сейчас. Тем не менее до сих пор не объявлены составы четырёх команд 2018 года. Фернандо Алонсо всё ещё сомневается, продлевать ли ему контракт с «Маклареном», Хельмут Марко ещё не определился с составом «Торо Россо», а аутсайдеры из «Заубера» назовут пилотов в самый последний момент. Тем временем, наиболее активные движения сейчас происходят вокруг кресла пилота «Уильямса» — в Гроуве ещё не знают, кто станет напарником Лэнса Стролла в следующем году.

В последние дни действующий пилот команды Фелипе Масса раз за разом повторяет, что без него Гроуву будет хуже. «Грустно, что команда может выбрать направление, которое, возможно, навредит ей, — говорит бразильский ветеран. — На данном этапе команда развивается в позитивном направлении, если же что-то изменится, это может стоить ей дороже, чем я». Среди кандидатов на замену Массе лидируют Роберт Кубица и Пол ди Реста, для которых команда даже организовала сравнительные тесты. Также звучат имена Паскаля Верляйна и Джолиона Палмера, но по разным причинам их шансы невелики.



Наиболее логичным для «Уильямса» выглядит продолжение работы с Массой, однако для этого бразильцу нужно продемонстрировать свою ценность. В четырёх последних гонках Стролл набрал вдвое больше очков — четырнадцать против семи, именно усилиями канадца «Уильямс» всё ещё держится впереди «Торо Россо». Изменится ли ситуация в Остине?

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