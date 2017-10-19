Росберг пока не думает о должности руководителя команды

В прошлый уик-энд команда Team Rosberg, основанная отцом Нико Кеке Росбергом, выиграла чемпионат DTM с Рене Растом. Сам Нико побывал на праздничной вечеринке. У многих возникли вопросы, не задействован ли он в работе с командой.



«Нет, я не вовлечён в работу с командой. Сейчас это не проблема. Но, конечно же, я рассматриваю все варианты в автоспорте. Это моя страсть. Именно поэтому я отработал комментатором на Гран-при Японии. И для меня также является вызовом роль менеджера Роберта Кубицы. Я поддерживаю его в попытке возвращения (в Ф-1) как только могу», — цитирует Росберга Speed ​​Week.