Росберг пока не думает о должности руководителя команды
Действующий чемпион мира в Формуле-1 Нико Росберг не исключает возможности в будущем занять руководящую должность в гоночной команде, однако на данный момент пока не нацелен на это.
Действующий чемпион мира в Формуле-1 Нико Росберг не исключает возможности в будущем занять руководящую должность в гоночной команде, однако на данный момент пока не нацелен на это.
В прошлый
«Нет, я не вовлечён в работу с командой. Сейчас это не проблема. Но, конечно же, я рассматриваю все варианты в автоспорте. Это моя страсть. Именно поэтому я отработал комментатором на