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10:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Росберг пока не думает о должности руководителя команды

Действующий чемпион мира в Формуле-1 Нико Росберг не исключает возможности в будущем занять руководящую должность в гоночной команде, однако на данный момент пока не нацелен на это.

Источник: AP 2017

В прошлый уик-энд команда Team Rosberg, основанная отцом Нико Кеке Росбергом, выиграла чемпионат DTM с Рене Растом. Сам Нико побывал на праздничной вечеринке. У многих возникли вопросы, не задействован ли он в работе с командой.

«Нет, я не вовлечён в работу с командой. Сейчас это не проблема. Но, конечно же, я рассматриваю все варианты в автоспорте. Это моя страсть. Именно поэтому я отработал комментатором на Гран-при Японии. И для меня также является вызовом роль менеджера Роберта Кубицы. Я поддерживаю его в попытке возвращения (в Ф-1) как только могу», — цитирует Росберга Speed ​​Week.

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