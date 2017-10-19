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01:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Америка-разлучница. «Королевские гонки» без россиян?

В ближайшие выходные на автодроме Circuit of Americas, расположенном недалеко от техасского Остина, в шестой раз в новейшей истории пройдет «Гран-при США», который может стать последним в «Торо Россо» для российского пилота Даниила Квята.

Источник: AFP 2017

СТАНЕТ ЛИ ХЭМИЛТОН ЧЕМПИОНОМ?

Как бы ни хотелось поклонникам «Феррари» верить в обратное, новый титул Льюиса Хэмилтона — вопрос времени. Если до серии из трех азиатских этапов интрига в борьбе за чемпионство была осязаемой, то после Сингапура, Малайзии и Японии она едва подает признаки жизни.

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Лидер «Мерседеса», который выиграл четыре из последних пяти гонок, а еще раз был вторым, находится в отличной форме, как и его машина. И опережает ближайшего преследователя уже на 59 очков. А если еще вспомнить, что за пять лет проведения американского «Гран-при» в Техасе Хэмилтон выигрывал четыре раза, то положение его конкурента становится почти безвыходным.

Хотя совсем списывать со счетов Себастьяна Феттеля рано. Он тоже имеет в послужном списке победу в Остине — в 2013-м за рулем еще «Ред Булла» — и будет бороться до последнего, хотя дела у «Феррари» после наступления осени идут не блестяще. Теоретически, конечно, Хэмилтон может вернуть себе звание быстрейшего гонщика мира уже в эти выходные. Но на деле это случится, лишь если италь­янская команда потерпит еще одно фиаско.

Ведь чтобы гарантировать себе первое место по итогам всего сезона, Хэмилтону на «Гран-при США» надо набрать на 16 очков больше немца. То есть если британец победит, Феттель должен быть ниже пятого места, а если Льюис будет вторым — то вообще ниже девятого. На это вряд ли стоит рассчитывать, если в «Феррари» не случится форс-мажора. Поэтому Феттель будет стараться просто не отпустить Хэмилтона еще дальше и получить еще один шанс через неделю в Мехико, где трасса считается неудобной для «Мерседесов».

БУДЕТ ЛИ ГОНКА ПОСЛЕДНЕЙ ДЛЯ КВЯТА?

Вы скучали по Даниилу Квяту, который был вынужден взять отпуск на два предыдущих этапа? Тогда для вас две новости — хорошая и плохая. Хорошая заключается в том, что россиянин возвращается за руль «Торо Россо». И наверняка полон желания доказать, что его рано списали со счетов. Плохая — если верить западным СМИ, этот «Гран-при» станет для Квята последним как минимум до конца сезона.

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«Бычки» оказались в сложном положении после того как Карлос Сайнс после гонки в Японии присоединился к «Рено», а новые партнеры из «Хонды» настояли на том, чтобы Пьер Гасли в ближайший уик-энд выступил на последнем этапе японской «Супер-Формулы», где он претендует на чемпионство. После этого в распоряжении команды остался один Квят, пропустивший гонки в Малайзии и Японии. Партнера ему подыскали в лице не слишком известного в «Ф-1» новозеландца Брендона Хартли.

Он вписывается в кадровую политику команды, ведь имеет отношение к системе «Ред Булла». Правда, последние тесты в «Торо Россо» он проходил еще в 2009-м. Потом он был резервистом в «Мерседесе», а в 2013-м покинул Королеву автоспорта. Теперь Хартли уже 27 лет, и последние четыре сезона он выступал в чемпионате мира по гонкам на выносливость. И даже выиграл «24 часа Ле-Мана» в одной команде с Марком Уэббером.

Таким образом, это гонщик уже довольно возрастной, но с минимумом опыта в «Ф-1». Поэтому пока сложно поверить, что именно новозеландца боссы «Торо Россо» рассматривают в качестве призового пилота в паре с Гасли на остаток нынешнего сезона и весь следующий чемпионат. Ведь даже Гасли был ничем не лучше Квята. А на что способен Хартли, и вовсе никто не знает.

Поэтому для Даниила очень важно в предстоящие выходные показать себя с лучшей стороны. О том, что он должен быть выше Хартли и в квалификации, и в гонке, даже упоминать излишне. В противном случае удержать место в команде Квяту будет практически невозможно. Главное, чтобы единственного россиянина в «Формуле-1» не подвело излишнее желание. Пусть вместо сердца — пламенный мотор, но голова у него должна быть холодной.

КАЛЕНДАРЬ «ГРАН-ПРИ США»

20 октября, пятница
18.00* Первая тренировка
22.00 Вторая тренировка

21 октября, суббота
19.00 Третья тренировка
0.00 Квалификация

22 октября 22.00 Гонка

* Время московское.

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