Сын Шумахера нацелился на «Формулу-1»
Сын немецкого пилота Михаэля Шумахера Мик заявил, что стремится попасть в «Формулу-1». Слова спортсмена приводит портал GrandPrix241 со ссылкой на агентство SID.
Сын немецкого пилота Михаэля Шумахера Мик заявил, что стремится попасть в «Формулу-1». Слова спортсмена приводит портал GrandPrix241 со ссылкой на агентство SID.
«Я концентрируюсь на самом себе и не смотрю на других пилотов. Каждый прогрессирует
В настоящий момент 18-летний пилот выступает в «Формуле-3». В прошедшем сезоне он занял 12-е место в общем зачете чемпионата.
Его отец с 2013 года прикован к постели