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13:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Мерседес» может изменить концепцию машины на сезон-2018

Команда «Мерседес» может изменить концепцию болида на 2018 год, поскольку текущая могла достичь предела своего развития.

Источник: AP 2017

«Данная концепция, возможно, достигла предела своего развития», — приводит слова инженера «Мерседеса», имя которого не называется, немецкое издание Auto Motor und Sport.

Предполагается, что на 2018 год «Мерседес» может избрать концепцию, подобную той, что недавно использовал «Ред Булл», предполагающую больший наклон передней части машины по сравнению с задней. «Это было бы полным изменением концепции. Для этого потребуется совершенно другой тип днища и диффузора. И такие изменения подразумевают риски медленного начала развития», — прокомментировал инженер данные предположения.

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